南美洲秘魯強震 死亡人數上修至2人、30人輕重傷

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）南美洲秘魯亞馬遜雨林區，當地時間26日凌晨2時41分發生規模8.0強震，並傳出有1人死亡、秘魯與厄瓜多約30人輕重傷，救難隊公布最新名單表示，強震死亡人數上修至2人，第2位是一名15歲青年。

民防協調員Ricardo Seijas接受當地電視台Canal N的訪問時表示，這場地震造成2人死亡。第2位死者是頭部重創的15歲青年，經過醫院搶救後仍未挺過傷勢。

法新社報導，秘魯有15人受傷、逾百間建築物受損，還有學校倒塌。鄰國的危瓜多也有15人在這場強震中受傷。

法媒France 24報導，秘魯拉古納斯(Lagunas)東南方約70公里處，上亞馬遜省(Alto Amazonas)有1萬2,000個人口的城市，星期日(26日)凌晨發生規模8.0強震。據美國地質調查所（USGS），震源深度大約110公里，秘魯地球物理研究所(Geophysics Institute of Peru)公布的震源為141公里。

這場地震搖晃了大約2分鐘，秘魯首都利馬(Lima)居民都在睡夢中驚醒並衝到馬路上，當時外面還下著雨。秘魯總統馬丁．畢斯卡拉(Martin Vizcarra)表示，這場地震是12年來最強的。