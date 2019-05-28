游盈隆臉書PO文：民進黨總統初選「終極解決」在七月

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理)民進黨中執會本週三(29日)將再討論總統初選議題，根據中央社報導，前行政院長賴清德昨(27)日向中執委們喊話，希望中執會不要強行通過修改初選辦法，否則一定對黨造成重傷害，不妨仔細考慮他提的贏的策略。

台灣民意基金會董事長游盈隆，昨也在臉書PO文說，上週三522民進黨中執會留下殘局，眼看本週三529又將召開中執會，他認為這次重點應該放在「建立一個化解總統初選衝突的黨內共識」，提出既符合民進黨初選制度，又能為各方可接受的解決方案。在此之前必須先釐清問題的癥結。

游盈隆認為，「蔡陣營口口聲聲由黨的民主決策機制中執會或全代會解決」，但都已太遲。初選已進行兩個多月，黨主席、中執會和黨務部門，只能扮演裁判角色，而裁判執法須按照已公告兩次的初選時程和民調辦法，而不是任意改變遊戲規則。

蔡陣營執意要求中執會介入變更遊戲規則，是違反程序法則，公然破壞初選制度，完全不可行，勿庸置疑。

游盈隆並建議，本週三5/29中執會主席卓榮泰，基於蔡陣營三提案違反程序法則，破壞初選制度，可行的做法為:

可以用程序處理，直接駁回，不列入議程討論，也沒有沒收中執會的問題，反而是捍衛黨的體制，維護中執會尊嚴的必要作為。

如果蔡陣營在中執會強行通過任何竄改初選遊戲規則的提案，賴陣營就有充分理由提起民事訴訟，反制蔡陣營的不當作為。

他說，依法界判斷，「賴陣營必贏，蔡陣營必輸」，不但目的不能得逞，還會盡失顏面，被迫回到原來初選軌道。

游盈隆更指出，依據民進黨現行「第一、二、三類公職候選人提名民調辦法」第七條，還是有一個終極解決之道，那就是，