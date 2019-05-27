新北在地就學學子 表現優異

新北市教育局張明文局長今(27) 日到中和高中探視王子睿、黎俊甫兩位今年即將畢業的優秀學生。 今年考上中興大學電機系的王子睿是勇敢的抗癌鬥士， 黎俊甫獲得第19屆保德信青少年志工菁英獎， 今年考上台師大特教系，鼓勵學生分享自己生命故事， 鼓勵及影響更多的孩子。

張明文局長表示：「感謝這2位學生， 以亮眼的表現實現生命的價值」，2個人各自有著動人的生命故事， 足以新北市高國中小的學生典範，也是新北市在地就學｢睡飽、 學好、走就到｣的成功範例。

中和高中王子睿同學，高二下學期罹患淋巴性血癌， 休學一年接受辛苦的化療，復學後努力適應新班級， 即使每週仍然要做門診化療，子睿堅強的意志及樂觀的態度， 付出比一般同學更多的努力，終於考上中興大學電機系，堪為表率。 曾擔任故宮博物院第一屆青少年文化大使的黎俊甫， 則是個多才多藝，熱衷社會服務，品學兼優的好學生。 俊甫榮獲志工菁英獎後，一樣是本著服務社會的初衷， 選擇就讀台師大特殊教育系， 期待未來能在特殊教育領域盡一份心力。

中和高中柯雅菱校長表示該校學生98%都是在地就學學生， 是深得社區好評與認同的學校，亦感謝新北市政府教育局透過「 新北市高中高職旗艦計畫」經費挹注， 支持學校發展特色課程與精進教學環境及相關設備， 讓中和學子於學習與成果表現等各方面更加亮眼。

新北市社區高中近年來升大學表現優異， 尤其大學繁星推薦錄取率節節高升，今年再創新高超過6成外， 更高於全國錄取率， 且超過8成5以上為三年前選擇在地就學的新北市國中畢業生， 顯見在地就學政策極佳的成果。另本市共有63所公私立高中職， 已有55所學校開設第二外語課程，培養學生的國際觀，與世界接軌 ，好進入未來國際競爭的場域，提升本市競爭力。