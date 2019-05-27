鼓藝13年！2019新北國際鼓藝節開幕

擊響新北，世界共振！2019新北國際鼓藝節今(26)日於新莊陽光草坪盛大開幕，開幕演出由在地的新莊鼓藝團打頭陣，接續是來自韓國的卡諾鼓舞團(Kano Drum Dance Company)以快節奏的舞蹈展現韓國熱鬧農村音樂特色、結合東方傳統武術、擊鼓、太極等元素的台灣國際級團隊優人神鼓及帶來傳統南方獅鼓打擊樂的馬來西亞手集團等演出，共同為開幕之夜畫下完美句點。

新北市市長侯友宜表示，鼓藝節今邁入第13年，今年以享譽國際的新莊响仁和『鼓』為精神主軸，融合世界民族鼓樂，展現各國經典鼓藝饗宴，透過大型演出帶來世界各地傳統音樂、民俗舞蹈，承襲傳統、融匯東西，打造鼓藝節多面向的風格。今年邀請來自7個國家、21支團隊分別在新北市新莊、淡水、三重、土城、板橋等地演出，包含享譽國際的優人神鼓、演奏大漠迷幻之音的海馬樂團、Bujang Dara Drum and Dance Troupe帶來印尼國寶級傳統鼓劇、並特別規劃24節令鼓的臺灣众擊坊與新加坡驚鼓人競演，以及承襲日本傳統武士精神的日本野武士太鼓團NOBUSHI等極富民族風格的鼓藝匯聚新北。

本次開幕式特別邀請前太陽馬戲團主角舞者張逸軍擔任編導打造全新鼓劇「鼓廠計畫」， 透過「廠」、「鼓」、「畫」三階段製鼓過程鋪陳，結合身聲劇場以及新北永和民權社區-黑狗兄黑貓姐鼓動青春隊，以極具張力的肢體與劇場式鼓樂型態，緊扣响仁和的原創精神，重新溫故响仁和80餘年的製鼓過程、精神及新北鼓藝節成立的初始，新北市市長侯友宜與王錫錕師傅也共同參與，於演出最後一同擊鼓，為2019新北市國際鼓藝節揭開序幕。

2019新北市國際鼓藝節即日起至6月9日接連有精彩演出要帶給大家，6月1日淡水金色海岸的日本野武士太鼓戰士NOBUSHI Taiko Warriors； 6月2日空軍三重一村有驚蟄而動-新加坡驚鼓人等；新莊文化藝術中心現正展出新莊响仁和鼓文化特展，更多活動資訊請上2019新北市國際鼓藝節活動資訊請上官網查詢：http://www.ntc-drum-arts.com.tw。