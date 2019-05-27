平溪美味珠蔥 化身國際頂級酒店麵包

為了展現珠蔥不為人知的美味，協助珠蔥行銷推廣， 農業局跨界媒合位於新板特區的國際連鎖酒店台北新北新板希爾頓酒 店與平溪區農會，聯合推出兩款珠蔥麵包，把珠蔥帶進日常生活， 邀請大家一同來嚐鮮。

新板希爾頓酒店總經理湯思嘉表示，新北市平溪區珠蔥蔥香淡雅、 口感甘甜，入口後滿嘴的鮮嫩與細緻，與麵包十分般配， 希爾頓珠蔥麵包融合台式古早味及西式元素， 將珠蔥以碎蔥段的形態，結合不同基底的麵糰， 呈現出口味有別以往的珠蔥美食，麵包嗅得到陣陣的珠蔥香氣， 一口咬下，麵包體柔軟有嚼勁，迎來的是滿滿的蔥香， 雖然經過烤箱烘焙，珠蔥依然是翠綠色的，共兩種口味， 分別是香濃酥脆似可頌的珠蔥丹麥麵包及自帶濃郁風味的珠蔥起司麵 包，即日起至6月30日在新板希爾頓酒店一樓逸廊販售， 每日限量出爐。配合希爾頓酒店創立100周年，新板希爾頓將於1 08年5月30日捐贈100個珠蔥麵包給板橋家扶中心， 把珠蔥的美味及社會的溫暖帶給更多需要的人。

農業局表示，平溪為國際知名旅遊景點，也是新北最大的珠蔥產地， 年產量約12,000公斤，與一般蔥相比， 珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，能感覺一股淡雅清香， 讓人難以忘懷，內含豐富的維生素、胡蘿蔔素及膳食纖維， 能夠增進食慾、幫助排汗及舒緩疲勞，是新北代表性的農產品之一。 珠蔥麵包為季節限定，心動不如馬上行動，趕快來電新板希爾頓酒店 (02-2958-3000)洽詢， 喜歡珠蔥的朋友也可電洽平溪區農會購買(02-2495- 1052)！