富邦金控2019年第一季稅後淨利125億元 每股盈餘1.22元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2019年第 一季會計師核閱之財務數字。由於金控子公司多元均衡佈局，201 9年第一季富邦金控稅後淨利達125億元，每股盈餘1.22元， 每股盈餘穩居業界第一！台北富邦銀行獲利較去年同期成長21. 9%，躍居金控最主要之獲利引擎，若加計富邦銀行(香港)、 富邦華一銀行，金控的銀行類子公司獲利貢獻佔比將近六成，達59 .2%； 而另一獲利引擎富邦人壽的初年度保費及總保費收入雙雙成長， 初年度保費較去年同期成長34.3%，排名業界第一。 其他兩大子公司也續居市場領導地位，富邦產險簽單保費市佔率佔2 4.2%，連續37年穩居市場龍頭； 富邦證券經紀業務續佔市場前三大，ETF檔數與管理資產規模也持 續成長。

富邦金控總資產與淨值皆穩健成長，雙雙再創歷史新高！至2019 年3月底總資產達7兆8,400億元，較去年同期成長12.5% ，穩居國內第二大金控公司。截至2019年3月底富邦金控淨值達 5,378億元，較去年同期成長2.4%，較2018年底回升1 7%。資產報酬率(ROA)為0.65%，股東權益報酬率( ROE)達10.01%。

富邦金控已於本月9日公布4月份自結稅後淨利44.6億元， 累計今年前4月自結稅後淨利169.61億元，每股盈餘( EPS)達1.66元，持續穩居金控每股獲利之首。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控第一季總資產與淨值雙雙創下歷史新高， 每股盈餘續居業界第一，各子公司穩中求進， 持續追求穩健優異之金融績效為目標。 特別是富邦華一銀行在本月成為大陸第一家獲批籌信用卡業務的台資 銀行，領先台資銀行同業！ 未來富邦金控亦將持續深化金融服務版圖，朝「 成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

富邦人壽穩步成長 初年度保費排名業界第一

2019年第一季富邦金控旗下主要子公司表現穩健，富邦人壽20 19年第一季稅後淨利30.69億元。 由於台幣利變躉繳壽險保單停售效應及分期繳傳統壽險商品帶動，2 019年第一季初年度保費（FYP）達646億元， 較去年同期大幅成長34.3%，躍升業界第一。 在初年度保費的帶動下，2019年第一季總保費收入(TP)達1 ,604億元，亦較去年同期成長13.5%，為業界第二； 初年度等價保費(FYPE)達152億元，亦較去年同期成長23 .1%，排名業界第二。新契約價值(VNB)達87億元， 較去年同期成長30.1%。 各通路初年度保費及初年度等價保費皆成長， 特別是外部銀行的貢獻增加。

富邦人壽投資資產規模穩健成長，2019年3月底總投資資產達3 兆7,889億元，較去年同期成長9.3%， 第一季增加國內固定收益類型資產，後續將視市場投放國內股票、 國外債券等資產。經常性投資收益為投資收益主要來源，2019年 第一季經常性投資收益的成長幅度較總投資資產成長率高。 債券類資本利得表現良好，外匯相關支出較去年第四季下降。

避險部分，避險成本已出現改善曙光，較去年第四季大幅改善， 避險前及避險後經常性收益率均有提升。 富邦人壽負債成本持續改善，金融資產未實現餘額回升， 受惠於國內外股債金融資產上漲，因此帶動淨值回升。

台北富邦銀行淨收益成長 資產品質維持優異水準

台北富邦銀行2019年第一季稅後淨利60.36億元，年成長2 1.9%。受惠於手續費淨收益及金融商品淨收益增加， 帶動整體淨收益較去年同期成長13.4%，達118億元。 在授信組成方面，房貸與其他消金放款穩定成長， 分別較去年同期成長5.2%及10.0%；若不計入政府放款， 授信餘額較去年同期成長2.0%。企業授信部分， 外幣放款較去年同期成長2.7%，主要來自海外分行的貢獻， 中小企業授信佔比提升，餘額較去年同期成長2.1%。

北富銀淨利差(NIM)年提升4 bps，達1.10%。由於受資產負債結構調整及市場變化影響， 帶動淨利差及存放利差皆較去年同期提升。此外， 亦著重調整存款結構，台幣、外幣活存比皆較去年同期提升； 外幣放款加計外幣債券投資之外幣資金運用比率達69.7%， 較去年同期提升12.8%。

北富銀手續費淨收益較去年同期成長5.7%， 受惠於保險手續費淨收益成長21.9%， 固定收益類商品銷售亦成長，帶動財管手續費淨收益較去年同期成長 7.2%。海外分行淨收益較去年同期成長76%， 在海外分行放款成長帶動下，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達16 .7%。台北富邦銀行資產品質維持優異水準，2019年3月底逾 放比為0.18%，備抵呆帳覆蓋率達766.99%， 持續優於產業平均表現。

富邦產險連續37年穩居市場龍頭 富邦證券經紀業務位居市場前三大

富邦產險2019年第一季直接簽單保費達108億元， 較去年同期成長7.7%，優於市場表現。市佔率達24.2%， 連續37年蟬聯產險市場龍頭地位。2019年第一季稅後淨利11 .93億元。由於審慎控制業務品質，自留綜合率為86.2%， 維持優異水準。

富邦證券2019年第一季稅後淨利為7.38億元， 較去年同期大幅成長，各項業務之表現優異，維持市場領先地位， 經紀市佔率5.60%，穩居市場前三大。 經紀及興櫃業務位居市場前三大，ETF檔數及管理資產規模持續成 長，管理資產較去年同期成長77%。

富邦華一銀行2019年第一季存款、貸款餘額年成長分別達25. 2%和16.3%，皆創歷史新高，帶動資產規模上升，達人民幣7 28.68億元。稅後淨利則因利息淨收益和金融商品收益增加， 較去年同期大幅成長202%。淨利差(NIM)年增12 bps達1.81%，受惠於中長期貸款利率提昇， 以及零售線上貸款業務。資產品質維持穩定，逾放比降至1.36% 。

富邦人壽2018年底EV 4,785億元 反映在富邦金控每股EV 46.8元

富邦金控今日也公佈2018年底富邦人壽隱含價值（Embedd ed Value，簡稱EV）為4,785億元，較2017年底的5, 243億元下降8.7%，下降主因受去年第四季淨值受市場波動影 響減少26.4%，2019年Q1業已回升，EV較前年成長。

為充實資本，富邦人壽2018年將未分配盈餘278.61億轉增 資發行新股27.861億股，使得股本較2017年成長33.6 %。若排除富邦人壽為強化資本之盈餘轉增資影響，富邦人壽每股E V為57.7元，反映在富邦金控每股EV為46.8元。

在精算評估價值(Appraisal Value；簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值， 富邦人壽2018年底的AV為7,137億元，人壽每股AV為6 4.4元，換算金控每股AV為69.7元。