美國志工4週駐校交流 新北校園學習國際化

新北市政府教育局與美國加州喜瑞都學院(Cerritos College)、瑞航德社區大學（Rio Hondo College）及帕薩迪納城市學院(Pasadena City College)合作，甄選美籍學生擔任國際志工，今(27)日於頭前國中舉辦首批志工歡迎會，並將展開4週的駐校交流。
今年總共甄選21位平均年齡22歲的美籍學生擔任國際志工，分別於學期及暑假至本市瑞芳、安溪、板橋、林口、頭前、重慶、文山、深坑、鶯歌、自強國中等10校駐校文化交流，包括入班協同教學、情境美語教學、異國節慶體驗、介紹美國文化特色及社團活動等多元化課程。
去年與美國喜瑞都學院首次合作，安排每校2位志工與教師共同備課，並與教師進行英語協同教學，獲得熱烈回響。今年再度與加州3所社區學院合作，藉由國際志工駐校服務，提升學生英語溝通能力與擴展國際視野。此外，今年也將安排假日文化體驗課程，將帶領國際志工體驗新北在地文化特色，例如體驗三鶯的藍染與手拉坯，參訪三峽、深坑、十分老街，及放天燈等活動。
國際志工群中年齡最長的Emiliano(48歲)今年暑假將再度來訪交流，深坑國中陳春男校長分享道，Emiliano在美國當DJ，人生經驗豐富，去年駐校交流時，課堂教學結合豐富的肢體語言，以在地文化為素材，配合音樂與藝術，獲得師生熱烈歡迎，下課時間學生都還用英語跟他交談，對英語學習有非常實質的效果。
今年參與計畫的頭前國中黃冠瑋老師表示，去年七年級暑輔第一堂課時，幾位學生對全英語學習不適應，但經過努力，學生們終於習慣使用英文，也會主動與外籍老師交談！每天的午餐共備時間，外師與學校老師團隊除了課程交流，也互相了解台美的文化差異，大家希望一起帶給孩子不一樣的學習。
教育局表示，讓新北市的學生不用出國，就能擁有國際化的上課環境，與國際志工互動，提供英語化的學習環境，不僅能體認文化差異並學習如何溝通適應，也能幫助學生提升英語口語能力。新北市引進國際交換生入校學習、多項國際志工駐校交流及結合國際青少年辦理暑期外語育樂營等，希望讓新北的學生立足臺灣，放眼世界。