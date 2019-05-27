美國志工4週駐校交流 新北校園學習國際化

新北市政府教育局與美國加州喜瑞都學院( Cerritos College)、瑞航德社區大學（Rio Hondo College）及帕薩迪納城市學院(Pasadena City College)合作，甄選美籍學生擔任國際志工，今(27) 日於頭前國中舉辦首批志工歡迎會，並將展開4週的駐校交流。

今年總共甄選21位平均年齡22歲的美籍學生擔任國際志工， 分別於學期及暑假至本市瑞芳、安溪、板橋、林口、頭前、重慶、 文山、深坑、鶯歌、自強國中等10校駐校文化交流， 包括入班協同教學、情境美語教學、異國節慶體驗、 介紹美國文化特色及社團活動等多元化課程。

去年與美國喜瑞都學院首次合作， 安排每校2位志工與教師共同備課，並與教師進行英語協同教學， 獲得熱烈回響。今年再度與加州3所社區學院合作， 藉由國際志工駐校服務，提升學生英語溝通能力與擴展國際視野。 此外，今年也將安排假日文化體驗課程， 將帶領國際志工體驗新北在地文化特色， 例如體驗三鶯的藍染與手拉坯，參訪三峽、深坑、十分老街， 及放天燈等活動。

國際志工群中年齡最長的Emiliano(48歲)今年暑假將再 度來訪交流，深坑國中陳春男校長分享道， Emiliano在美國當DJ，人生經驗豐富，去年駐校交流時， 課堂教學結合豐富的肢體語言，以在地文化為素材， 配合音樂與藝術，獲得師生熱烈歡迎， 下課時間學生都還用英語跟他交談，對英語學習有非常實質的效果。

今年參與計畫的頭前國中黃冠瑋老師表示， 去年七年級暑輔第一堂課時，幾位學生對全英語學習不適應， 但經過努力，學生們終於習慣使用英文，也會主動與外籍老師交談！ 每天的午餐共備時間，外師與學校老師團隊除了課程交流， 也互相了解台美的文化差異，大家希望一起帶給孩子不一樣的學習。

教育局表示，讓新北市的學生不用出國， 就能擁有國際化的上課環境，與國際志工互動， 提供英語化的學習環境，不僅能體認文化差異並學習如何溝通適應， 也能幫助學生提升英語口語能力。新北市引進國際交換生入校學習、 多項國際志工駐校交流及結合國際青少年辦理暑期外語育樂營等， 希望讓新北的學生立足臺灣，放眼世界。