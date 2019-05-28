美國亞洲專家討論美中關係 新疆人權問題成焦點

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）上週二（5月21日），美中關係全國委員會（National Committee on U.S.-China Relations）邀請亞洲事務的專家舉辦了一場對談。

與談人包括四位前白宮官員，他們都曾在共和黨及民主黨主政時期，擔任過美國國安會亞洲事務處的資深主任，分別是：李侃如（Kenneth Lieberthal）、麥艾文（Evan Medeiros）、包道格（Douglas Paal）與丹尼爾羅素（Daniel Russel）。

除此之外，前美國國務院代理亞太助卿的董雲裳（Susan Thornton）也是與談人之一。

這場對談由美中關係全國委員會的主席希爾斯（Carla Hills）擔任主席，由會長歐林斯（Stephen Orlins）擔任主持人。對談的主題是美中關係如何從戰略合作演化成戰略競爭，以及怎麼做才能紓緩緊張的美中關係。

新疆穆斯林的「再教育營」難以避免地成為討論焦點之一，與談的幾位中國問題專家對此意見分歧。一方認為美國必須考慮北京處理國家安全的緊迫性，另一方則認為美國有責任對新疆問題發出抗議，甚至揭露。

李侃如認為美國能做的事不多，而且據他所知，中國的漢人對於政府的新疆政策並無不滿。

前國安會成員包道格則表示，除了土耳其和馬來西亞之外，全球的穆斯林國家大多面臨著跟中國類似的問題，也能理解中國的穆斯林政策。

在問答時間，紐約大學法學院的資深教授孔傑榮（Jerome Cohen）對這樣的說法表達不滿。他告訴李侃如：「美國能出力的地方很多。」

孔傑榮教授以羅斯福總統當年對希特勒的態度為例，姑息政策間接導致希特勒的壯大與後來的猶太人大屠殺。他也曾多次呼籲美國引用馬格尼茨基法案，制裁應對迫害新疆穆斯林負起全責的國家主席習近平。

對於李侃如提出中國漢人並無不滿的說法，孔傑榮教授說：「你不能把穆斯林改造成漢人，就如同你不能把同性戀改造成異性戀一樣。」

孔傑榮教授在接受《美國之音》的訪問時表示，美國必須肩負道義責任，抗議並揭露新疆所發生的暴行。

他指出漢人之所以不討厭北京的新疆政策，一方面是因為他們沒有獲得足夠的資訊，另一方面是因為政府誇大了穆斯林造成的恐攻威脅。除此之外，不能因為發生了爆炸案，就試圖用極端手段同化穆斯林。這種作法有違國際準則。