美國商務部實體清單亦列7筆台灣個人與企業

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）據報導，除了華為與其台灣獨家代理商訊崴之外，美國商務部發布的出口管制「實體清單」亦包括7筆台灣的個人與企業。

據《自由時報》週一（27日）報導，美國商務部的出口管制「實體清單」上的台灣個人或公司除了訊崴之外，還有7筆「實體」，分別是：

Arthur Shyu, Enrich Ever Technologies, Hivocal Technology, Infinity Wise Technology, Kuang-Su Corporation, Landstar Tech Company, and Yi-Lan Chen, a.k.a., Kevin Chen

今年5月15日，華為與70家附屬公司被列入美國商務部產業安全局（BIS）的出口管制實體清單（Entity List），這意味著若它們想出口、再出口以及轉口貨物至美國，都必須取得許可證。

實體清單上的這七筆台灣個人與企業之所以受到管制，均是基於《聯邦規則彙編》（Code of Federal Regulations）〈商務與外貿〉篇的第744.11條規定，亦即有「違反美國國家安全或對外政策利益」之虞。