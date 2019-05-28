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美國商務部實體清單亦列7筆台灣個人與企業

實體清單上的個人或企業，均須取得許可才能出口、再出口與轉口貨物至美國

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/28 00:44
(圖／美聯社)

(圖／美聯社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）據報導，除了華為與其台灣獨家代理商訊崴之外，美國商務部發布的出口管制「實體清單」亦包括7筆台灣的個人與企業。

據《自由時報》週一（27日）報導，美國商務部的出口管制「實體清單」上的台灣個人或公司除了訊崴之外，還有7筆「實體」，分別是：

  1. Arthur Shyu,
  2. Enrich Ever Technologies,
  3. Hivocal Technology,
  4. Infinity Wise Technology,
  5. Kuang-Su Corporation,
  6. Landstar Tech Company, and
  7. Yi-Lan Chen, a.k.a., Kevin Chen

今年5月15日，華為與70家附屬公司被列入美國商務部產業安全局（BIS）的出口管制實體清單（Entity List），這意味著若它們想出口、再出口以及轉口貨物至美國，都必須取得許可證。

實體清單上的這七筆台灣個人與企業之所以受到管制，均是基於《聯邦規則彙編》（Code of Federal Regulations）〈商務與外貿〉篇的第744.11條規定，亦即有「違反美國國家安全或對外政策利益」之虞。
華為
美國商務部
實體清單
台灣企業
出口管制

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