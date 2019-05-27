兩廳院夏日爵士派對致敬路易斯・阿姆斯壯！萬人戶外音樂會8/24登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國家兩廳院夏日爵士派對將致敬爵士樂之父-路易斯．阿姆斯壯，跨國邀請多位知名音樂家演出，其中，萬眾矚目的戶外派對預估吸引萬人參加，將於8月24日藝文廣場登場，活動期間將與台北多家酒吧合作祭出優惠。

國家兩廳院夏日爵士派對已正式邁入第17年，以「Life is Jazz, Play it Loud」為號召，今年的陣容十分亮眼，包含榮獲美國國家藝術基金會爵士大師獎的薩克斯風演奏家查爾斯．洛依德(Joey Alexander)，以及12歲即獲美國葛萊美獎提名的爵士鋼琴神童喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)等。

兩廳院表示，爵士樂自紐奧良發源後，經歷百年發展，Jazz一詞已不單指音樂類型，而是成為一種生活態度，代表著自由、奔放且即興的風格，更有鼓勵人們不吝於表現自我，自信勇敢的追求。

16歲小鮮肉Ｘ80歲超熟男 共譜跨世代爵士音樂



現年16歲的亞歷山大將首度來台，9月6日將於國家音樂廳上演《鋼琴神童喬伊．亞歷山大三重奏》。（圖/Joey Alexander臉書）

睽違三年，2015年美國國家藝術基金會(NEA)爵士大師獎得主，引領浪潮的掌舵者，爵士樂壇長青樹查爾斯．洛依德今年再次訪台。年過80歲仍維持絕佳狀態，攜手手握葛萊美獎座的樂手們，將於8月30日國家音樂廳演出《風格紳士-查爾斯．洛依德五重奏》。

此外，爵士鋼琴神童喬伊．亞歷山大來自峇里島，也是葛萊美獎史上最年輕的爵士音樂入圍者。亞歷山大11歲時，美國林肯中心的藝術總監溫頓·馬沙利斯(Wynton Marsalis)，在Youtube上看到他的演出影片，馬上分享到自己的臉書上並高呼：「我的新偶像！」，旋被邀請至林肯中心演出。

爵士樂之父經典好歌重現



本屆兩廳院夏日爵士派對向爵士樂之父-路易斯．阿姆斯壯致敬（圖/維基百科）

此次「兩廳院夏日爵士節慶樂團」、「爵士夏午茶」、「爵士Bistro」集結國內外菁英演奏家在兩廳院獻藝，而來自台灣、日本、美國等地好手，聽到路易．阿姆斯壯的主題時躍躍欲試，都提出各式不同的編曲風格重新詮釋阿姆斯壯的作品，將帶觀眾隨著阿姆斯壯的腳步，聽見爵士的演進歷程。

其中，在深夜酒館演出的「爵士Bistro」，今年持續微醺上演。將共同致敬路易斯．阿姆斯壯的美好年代，推出多場極受他推崇的音樂家作品，包括胖子華勒(Fats Waller)、貝西．史密斯(Bessie Smith)以及泰迪·威爾森(Teddy Wilson)，集結台灣當代知名爵士樂手和歌手重新演繹，近距離感受爵士樂的迷人溫度。

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兩廳院夏日爵士戶外派對上將可以喝到台北酒吧Draft Land特調（圖/Draft Land臉書）

「爵士派對」將延伸至實驗劇場演出。將帶來1960年代的紐約哈林區最具人文爵士精神的聖尼克酒吧（St. Nick’s Pub），由徐崇育爵士樂團帶來的特別企劃《重返哈林》，將實驗劇場營造成當年聖尼克酒吧風格與氛圍，並於酒吧內再現當年音樂情境，8月4日下午至晚上啟動夏日爵士的展演能量。

最後，壓軸的《兩廳院夏日爵士戶外派對》預估將吸引萬人共襄盛舉，由兩廳院夏日爵士音樂營菁英大樂團、蘇聖育爵士8重奏、曾獲澳洲Jazz Bell Awards最佳爵士演唱專輯的新生代爵士甜姐兒莎拉．麥康妮(Sarah McKenzie)帶來演出，8月24日晚間於藝文廣場上演。

此外，兩廳院也與多家酒吧合作，推出優惠活動，凡持有「2019兩廳院夏日爵士派對票券」，於7月1日至9月7日間，前往合作店家將享特殊優惠，包含Barcod Taipei、Driftwood、Marquee等，其中，Draft Land將於戶外派對上帶來經典系列調酒。