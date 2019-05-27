美如再祭關稅制裁　夏普將移往台灣、越南發展

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）美中貿易戰持續延燒，夏普表示將考量把筆電工廠從中國移到東南亞生產。

中央社指出，據日本經濟新聞報導，美國對中國如果實施第4波關稅制裁時，筆記型電腦將成為對象之一，鴻海集團旗下夏普公司會長兼社長戴正吳今(27)日說，屆時將考量從中國移到東南亞生產。

戴正吳說，東南亞國協（ASEAN）有很多地方可以用較低成本生產，並表示也在研究把大型顯示幕移到他處生產。

美國對中國課徵最多25%關稅的第4波制裁，預計6月底以後將會實施。

夏普子公司製造的筆電在杭州市工廠生產，如果第4波制裁實施的話，正在研究移到台灣及越南等據點。

但戴正吳也說，排除夏普零組件的最後產品的營業額中，在中國生產銷往美國的只有3.8%，強調會受到的影響很輕微。

有關美國的華為禁令，禁止供給零組件給華為，夏普目前正就會不會成為限制對象進行調查。面對華為智慧型手機在日本延後上市等情況，戴正吳認為對夏普來說可能是機會，有意擴大行動電話等市占率。

如果美國發動第4波制裁，夏普也有意將江蘇省工廠生產的中高階複合機，移往泰國工廠生產。

而供電子廣告看板使用的大型顯示幕，目前在鴻海的中國工廠生產，屆時也可能移往墨西哥工廠。