丁曉菁出任文策院首屆董事長　左右手力邀聞天祥、陳珊妮、胡晴舫

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文策院第一屆董事長將由文化部政務次長丁曉菁卸任新轉任，民間董事由臺北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、知名音樂製作人陳珊妮、知名作家胡晴舫等擔任。

文化部今(27)日發布新聞稿說明，《文化內容策進院設置條例》已於107年12月25日經立法院三讀通過，並於今(108)年2月12日施行後，文化部陸續制定相關子法，並簽報文化內容策進院（下稱文策院）第一屆董監事會組成予行政院。

行政院長蘇貞昌今日核定，將由文化部政務次長丁曉菁卸任次長職務，轉任為文策院第一屆董事長。文策院第一屆董監事會將於今年5月28日正式組成，任期為三年，首次董事會會議將於近期召開。

文化部長鄭麗君表示，文策院以行政法人形式成立，將是和文化部共同推動建構臺灣文化內容產業生態系最重要的協力夥伴。行政院核定由文化部政務次長丁曉菁轉任第一屆文策院董事長，借重丁曉菁在次長三年任內推動文化內容產業相關政策的經驗，期待文策院能以最短時間、最高效率步上軌道，成為臺灣文化內容產業國家隊的核心引擎。

鄭麗君指出，丁曉菁在擔任公視節目部經理期間，即監製《麻醉風暴》等引領新臺劇浪潮的重要作品，督導台北國際書展、文博會、金鐘獎等多項大型展會與獎項變革；並協助《國家人權博物館組織法》、《國家語言發展法》、《文化內容策進院設置條例》完成立法；也參與空總臺灣當代文化實驗場的雛型建構。

鄭麗君強調，丁曉菁次長任內協助帶領文化部逐步推動文化內容產業生態系建構工作，並與產業界建立良好夥伴關係，鄭麗君不僅感謝她的卓著貢獻，也認為她是帶領文策院工作與整體政策體系完備接軌，與民間合作帶動市場的最佳人選。

鄭麗君進一步說明，依據《文化內容策進院設置條例》第八條，董事會中政府相關機關代表不得少於董事總人數二分之一，因此第一屆文策院董事中將有八位官派董事，包含：文化部政務次長蕭宗煌、文化部文創發展司司長陳悅宜、經濟部常務次長林全能、科技部政務次長許有進、國家發展委員會社會發展處處長李武育、外交部主任秘書李光章、交通部觀光局副局長周廷彰、國家通訊傳播委員會電臺與內容事務處副處長吳娟等。

民間董事方面，將邀請包含臺北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、知名音樂製作人陳珊妮、知名作家胡晴舫、臺灣中小企業銀行董事長黃博怡、前《數位時代》雜誌總編輯詹偉雄、臺灣AI實驗室創始人杜奕瑾等各領域專業人士出任。

鄭麗君指出，文策院將推動文化內容開發與科技應用、完善文化金融體系、產業人才開發及創新創業、產業產製支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家文化品牌之國際布局、著作權輔導及產業趨勢研究等8項核心業務。