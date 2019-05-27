台奧經濟合作會議　聚焦數位創新、環保科技及生技醫療

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）國經協會與奧地利聯邦工商總會（Austrian Federal Economic Chamber, WKO）今（27）日在香格里拉遠東國際大飯店大都會廳舉行「第12屆台奧（地利）經濟合作會議」。

台達電子工業股份有限公司蔡榮騰副總裁及奧地利商務代表辦事處傅詩元商務代表共同主持會議，經濟部王美花次長、奧地利聯邦數位經濟部助理次長Mr. Franz Wessig、駐奧地利台北經濟文化代表處史亞平代表及奧地利台北辦事處處長Mr. Roland Rudorfer應邀於會中擔任貴賓致詞。

奧地利訪團陣容堅強，團員來自環境保護、生技醫療、資通訊及建材等領域，其中包含奧地利知名醫療設備供應商AME、奧地利環保企業Neuhold、奧地利建材公司KLH、奧地利微電子公司ams AG、奧地利軟體供應商ASQS、奧地利廢棄物管理集團IUT GmbH（DP Clean Tech）及奧地利羅伊特樓宇自動化企業 （Loytec Electronics GmbH）等重量級業者，盼藉雙邊會議與我相關業者進行交流。

奧地利為創新研發強國，近年積極推動數位經濟轉型，針對核心工藝技術不斷研發創新，具有優質人才、傑出科研機構、優惠措施、世界級專業技術與隱形冠軍企業。奧國環保企業在歐盟享有相當大之競爭優勢，據奧地利經濟研究所（Wifo）估計，其市場占有率逾30%，其中最具競爭力之領域有廢水處理、再生能源及垃圾回收與處理等。2018年該國3/4的電力來自再生能源，開發/優化用於水力發電的機械和設備更是奧地利綠色科技產業的核心競爭力。此外奧地利生技醫療產業在國際上同樣擁有高市佔率，特別在醫療技術及生物科技等領域，具有國際領導地位。

本屆會議將由奧地利聯邦數位經濟部助理次長Mr. Franz Wessig介紹奧地利商業投資環境；奧地利聯邦數位經濟部國際事務專家Mr. Daniel Medimorec分享奧地利數位轉型經驗；奧地利商業代表辦事處史丹義商務副代表專題介紹奧地利綠能發展。臺方由經濟部生技醫藥產業發展推動小組胡慶龍副主任分享台奧生技產業合作機會，並由台達電子工業股份有限公司江文興資深處長介紹台灣綠能發展及台達電全球市場布局。

國經協會目前與全球98個國家149個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議。「台奧（地利）經濟合作會議」至今已舉辦12屆，為促進雙方業界交流的重要管道。