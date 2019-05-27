出訪順道搶訂單 川普：日本擬購105架F-35戰機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）正在日本進行國是訪問的美國總統川普，今（27）日除了與新即位的德仁天皇會見外，下午與首相安倍晉三召開聯合記者會時，也做出了重大宣布。他表示日本將向美國下訂F-35匿蹤戰機，這使日本成為美國盟友中，擁有最大F-35機群的國家。

美聯社報導，川普在記者會中強調協助日本提升防衛能力的重要性，除了炫耀日本已向美國採買大批軍事設備外，也將再買105架F-35戰機。這款匿蹤戰機號稱是美國與盟國21世紀空戰主力，日前日本一架F-35失事墜海，震驚美日，雙方都派出了軍艦、深海研究船，日以繼夜進行打撈工作，深怕被俄國或中國搶先一步撈出殘骸，竊取軍事機密。

川普除了宣布搶下大訂單，也表示美日將擴大宇宙探索，「從軍事角度而言，現下沒有什麼比太空更重要了。」二人都未對太空計畫詳加說明，日相安倍僅稱雙方關係益趨緊密，日本也會增加對美國各州的投資。

不過，儘管二人這兩天互動良好、看相撲、高爾夫球敘，在餐宴上言笑晏晏，美日仍有不少歧見待解，包括貿易議題，如美對日課徵的鐵鋁關稅、汽車關稅等。外界相當關注此次訪問是否會洽簽貿易協議，CNBC報導，川普已表明，要等日本參議7月選舉後再行商議，「大概8月就會有重大結果」。