嘉義縣共好生活別出心裁　邀新住民歡度端午佳節

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）嘉義縣共好生活協會舉辦「共好新幸福，健康歡喜慶端午暨節能減碳宣導活動計畫」，邀請新住民歡度端午佳節，已於朴子水道頭文創聚落新住民關懷之家落幕。

東森報導，由衛生福利部社會及家庭署、內政部移民署南區事務大隊嘉義服務站、嘉義縣政府、嘉義縣社會局指導下成立的社團法人嘉義縣共好生活協會26日於朴子水道頭文創聚落新住民關懷之家，舉辦108年度「共好新幸福，健康歡喜慶端午暨節能減碳宣導活動計畫」。

社團法人嘉義縣共好生活協會2018年開始辦理新住民服務，去年在掌潭社區邀請新住民及社區居民舉辦包粽子大賽，有別於往年的活動模式，希望能將健康的生活帶給大家，邀請多才多藝的新住民講師，軟陶藝術家趙春梅、手作達人張豔君、甜酒釀達人劉明鳳，及日日皮拉提斯的林佳慧物理治療師、香草達人姚治羽老師。

其中，擔任天然彩虹養生茶的講師張豔君，在桂林擔任中文老師10年，結婚來台後，在國小擔任晨光天文志工老師、國中生命教育志工老師，也在社區學校教學舞蹈，以自己的熱情與不斷學習的態度，研發家鄉味的干貝醬，在107年榮獲台灣之光百業達人、108年第二屆華夏之星湯醬達人獎，獲獎無數外，更致力於關懷同樣是新住民的台灣姊妹們，成立了「新住民關懷之家」。