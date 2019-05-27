師大新住民回饋台灣　道地新南向語言教學

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）就諦學堂創辦人為香港籍新住民李三財，由來自新南向國家新住民擔任教師，課程內容擴及寮國、印地語等，進而協助在台灣的新住民能夠透過教授自己國家的語言，增加經濟收入，並同時融入台灣社會。

今日報導，「Terima kasih」來自印尼的福美老師在講台上說，台下的學員們也應聲附和，意思是印尼語的「謝謝」，這是就諦學堂常見的情景。就諦學堂由來自東南亞的新住民及來台求學的學子擔任該國語言的教師，讓台灣人能夠更輕而易舉的接觸到東南亞文化。

就讀國立師範大學的福美老師，在求學期間發現了就諦學堂的工作機會，自行投遞履歷應徵職缺，並於2017年開始在就諦學堂教授印尼語課程。

福美表示，其實很多台灣人不知道印尼是甚麼樣的國家，透過課程，吸引了諸多對印尼有興趣的學員，讓她感到十分意外。而他們學習印尼語的動機，大部分是因為家裡有印尼籍移工、印尼配偶，或計畫前往印尼旅遊。

曾任人力仲介的呂竟，因為工作需求而來到就諦學堂學習語言，曾學習馬來語、菲律賓語以及印尼語等，以便與在台灣的東南亞籍移工及學生溝通。另一半來自印尼的陳國正是為了拜訪對方父母而來到就諦學堂學習印尼語。

呂竟表示，台灣政策對於與東南亞籍人士結婚的管制繁多，不僅要到當地娶嫁外，還需要通過當地在台辦事處面談，才能回台登記。現在，他則希望將印尼語學好，未來能夠到移民署工作，為新住民相關議題盡一份心力。