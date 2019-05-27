香港富藝斯拍賣台北亞巡　總成交創3千萬美元

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）富藝斯拍賣行（以下簡稱富藝斯）舉辦2019年香港春季拍賣亞洲巡迴預展，選定於台北為最終站，今春季拍賣總成交額達2.4億港元，趙無極畫作全數售出，並以畫作「他方」創下成交之最。

富藝斯於台北亞洲巡迴預展中，帶來趙無極、安迪沃荷、奈良美智等國際知名藝術家作品，展出逾180件精選現當代藝術、鐘錶與珠寶拍品，總估價超過9億新台幣。

這次拍賣會網羅許多國際知名藝術家作品，可見趙無極、張曉剛、奈良美智、村上隆、草間彌生、KAWS、班克西等，作品形式涵蓋雕塑、繪畫、裝置等十分多元。另外，還有來自知名藏家邁爾斯和雪莉‧菲特曼夫妻（Miles and Shirley Fiterman）藏品。

富藝斯亞洲區副主席陳遵文表示，今年春季拍賣總成交額達2.4億港元，比上一季增長了56%，如此穩健的成績再次反映我們在亞洲區的迅速發展。

陳遵文表說明，本季富藝斯繼續帶領新興藝術家作品進入亞洲拍場，座無虛席的晚間拍賣以達納·舒茨（Dana Schutz）的作品開場，接著登場的艾迪‧瑪汀尼茲（Eddie Martinez）的作品在幾個小時前的日間拍賣二度打破藝術家的個人拍賣紀錄後，再次刷新紀錄。

陳遵文透露，拍賣精選的趙無極作品全數拍出，以藝術家1950年代的作品《他方》領銜。而菲特曼珍藏的作品也以高價售出，為亞洲藏家提供收藏最優秀波普藝術作品的機會。整體而言，這次拍賣的結果展現了富藝斯致力為與日俱增的亞洲客戶蒐羅最優秀的西方和亞洲現當代藝術佳作的承諾。