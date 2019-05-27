文化部領軍前往新馬雙書展　台灣文青養成術海外交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部號招台灣出版社參加「新加坡書展」及「馬來西亞海外華文書市」，並邀請台灣知名作家前往交流，也將舉辦系列活動，預計吸引近百家出版社參加，書展將於31日至6月9日登場。

文化部為協助台灣出版業開拓東南亞華文閱讀市場，將攜手台灣出版業者前往參加「2019新加坡書展」及「第14屆馬來西亞海外華文書市」，並與國立台灣文學館攜手合作，邀請台灣知名作家王聰威、張鐵志、61chi等前往新加坡；文學館館長蘇碩斌、何敬堯、言叔夏等前往馬來西亞，分享閱讀經驗。

文化部表示，今年更以「文青製造．台灣出品」為主題策劃台灣館，預計超過百家出版社共同參展，展出圖書1,500餘種。另規劃台灣日「台灣文青養成術」、台灣文學節「寫作密室指南」等系列活動。

文化部表示，此次書展特別之處在於透過作家、作品及現場的對談交流，將作家們利用思考與創作，所發現社會的面貌用不同型態傳達予世人眼前，引起大眾對問題的注目，藉此讓社會更加美好。

策展人王聰威表示，台灣正是文青大本營，今年將台灣文青帶到新加坡書展和馬來西亞海外華文書市，讓新馬讀者體驗台灣文青透過指向自我修鍊的「閱讀」、「思考」，強調社會參與的「創意」、「行動」，這四項文青養成準則，可以重新詮釋眼中的世界。

王聰威說明，台灣文青願意投注心力去做一些不被了解的事情，走進一片荒蕪之地做有意義的事情，此次策展將他們的生活方式在新馬地區呈現，這些生活價值是文青造就出來的，同時也是造就文青的養分。

文化部透露，搭配本次主題，突顯臺灣特色，展區特別規劃「小誌工作站」展示台灣小誌，另外，也將展出台灣文青喜歡的雜誌，表現台灣文學Life Style新活力。同時，台灣數位出版聯盟、台灣電子書協會等單位也將參展。