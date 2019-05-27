新研究：塑化劑無所不在 暴露多恐造成動脈硬化

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）塑化劑在我們的環境裡無所不在，過去已知除了傷害人體生殖及內分泌系統外，如今臺大研究團隊證實還會造成動脈硬化。

研究團隊2016年分析近800名、平均年齡21歲、代謝能力良好的成人，發現DEHP塑化劑的代謝物MEHP早期內皮細胞功能失常有關，2017年更發現了MEHP也與男性賀爾蒙較低有關，而且與胰島素阻抗皆有明顯正相關。

而根據中年人冠心病對照研究發現，冠心病患者住院中會暴露較高濃度塑化劑，而且主要是DEHP。再進一步分析，即使去除住院影響，較高濃度的塑化劑暴露（MEHP and MnBP）仍然會增加冠心病風險。

此外，研究人員更前往台北市一間國小的8間教室進行灰塵研究，發現在教室內、教室外、甚至教室外面植栽的樹葉上面，皆有相當高濃度的DEHP塑化劑。

2017至2018年在台北市的居家環境空氣品質研究中，在56個居家室內灰塵的研究，也同樣發現每一家都有DEHP的存在，而且是較高濃度的塑化劑。

塑化劑無所不在，是生活周遭到處皆有的環境汙染物，醫院裡也充斥了DEHP塑化劑，例如裝生理食鹽水點滴袋、管線；家中、辦公室及日常家用品，也都有DEHP塑化劑。因此為了預防心血管疾病，如何減少暴露將是醫界非常重要之課題。