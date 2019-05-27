前AIT處長包道格在高雄與韓國瑜餐敘　關切中美貿易與台灣經濟

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 前AIT處長包道格今(27)日現身高雄市議會。他告訴媒體，這是他第一次來議會，主要是要拜訪高雄市長韓國瑜。兩人會聊美台中、經濟等話題。

當媒體追問他關於台灣選舉等敏感議題，包道格希望不要談不禮貌的問題，認為這應該是台灣人民的問題。

中午總質詢結束後，包道格（Douglas H. Paal）與韓國瑜以及高市議長、副議長等人，在市議會招待所餐敘。

《聯合》引述韓國瑜今和包道格會面後的最新說法稱，包道格非常擔心中美貿易大戰，以及台灣未來經濟發展努力的方向，有無做好準備。包道格也希望台灣不要當「意外」製造者。他也相當關切台灣貿易協定，特別在農業問題上，好像都沒有突破。

由於包道格去年(2018年)曾說台灣2020換新面孔還不錯，當記者問韓有無談到這塊？韓國瑜說，包道格就是很擔心台灣未來。他幾十年關注台灣問題，也提醒台灣民眾要共同思考未來的路要怎麼走，才能達到他講的「台灣安全、人民有錢」。

《自由》稍早報導，包道格（Douglas H. Paal）今上午突然現身高雄市議會旁聽席，旁聽總質詢情況，剛好韓國瑜在答詢青年議題，讓他留下印象。後來媒體注意到包道格後陸續前往訪問他，同行友人見狀、便引導他先到議長室休息。

高市府證實，包道格會與韓國瑜碰面，但不開放。

包道格曾在1986至1993年間，擔任美國總統雷根與老布希的國家安全局職員，與總統行政辦公室特別助理，2002年至2006年擔任美國在台協會台北辦事處處長。 目前他是卡內基國際和平基金會研究副總裁，負責亞洲計劃募款事務，也是亞洲基金會的理事。

高雄市長韓國瑜（中）27日在市議會招待所，會晤前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）（右2），針對兩岸及台灣未來經濟發展方向進行交流。中央社