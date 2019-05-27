歐洲議會選舉 中間路線靠邊站、民粹與綠黨勢力大有斬獲

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）五年一次的歐洲議會選舉正如火如荼進行，本次投票踴躍，右翼民粹主義政黨與綠黨不斷攻城掠地，主導歐洲政治40年的主流中間路線陣營，正節節敗退。

歐洲議會（European Parliament）共751席，是歐盟立法機構，由28個成員國選出，席次依各國人口比例而定，與歐洲理事會（European Council）執掌決策大權。

本次大選約有4億2千萬合格選民，投票率達五成，創1994年來新高。衛報報導，根據出口民調，兩大執政陣營中，中間偏右的歐洲人民黨（European People’s Party）雖仍可望維持最大黨地位，但恐從221席掉到179席。社會主義者和民主人士進步聯盟（The Socialists and Democrats group）也從191席掉到150席。

集結極右派與民粹勢力的民族和自由歐洲（Europe of Nations and Freedom Group）黨團，則可望取得58席，比上回選舉增加18個席次。綠黨（The Greens）也大有斬獲，有望從50席增至70席。

歐洲議會的結果將形塑未來歐洲立法方向，並攸關執行單位歐洲委員會（European Commission）的要職將由誰擔綱。義大利、法國等地民粹勢力之壯大，意味著疑歐派（Eurosceptics）將取得更大發聲權，而疑歐派素來倡議削減歐盟權力。

BBC指出，歐洲人民黨恐怕得與社會主義者和民主人士進步聯盟以及自由派、綠黨人士組成執政聯盟。分析人士認為，本次歐洲議會版圖消長，可能與各國民粹政黨崛起與環保意識抬頭有關。