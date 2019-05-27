非洲波札那擬大肆開放大象狩獵 各界抗議聲浪湧入

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）非洲波札那喬貝國家公園是許多大象可以安逸生活的天堂，然而上週政府卻宣布恢復大象狩獵活動，未來在政府核發狩獵許可後，將有400頭大象恐遭獵捕。消息一出震驚各界，更引發排山倒海的抗議聲浪。

綜合法國新聞廣播電台(Franceinfo)與「法新社(AFP)」的報導，波札那有13萬頭大象，在占地約1萬2,000平方公里的喬貝國家公園(Parc national de Chobe)就有7萬5,000頭。自2014年實施禁獵後，象群數量持續增長，因和人類毗鄰而居，使人類與動物間的關係越趨緊張。公園導遊表示，大象常會跑到農田大肆破壞。

歷經多個月的反映，波札那政府宣布「在有條理和道德方式」下開放狩獵，而這個決定「不包含瀕危動物」。該國環保部表示，每年至少有400頭大象在取得政府許可後准予獵殺。為了說服大家，波札那政府播放了許多農田遭到象群破壞與受驚嚇農民的影片。

據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation, IUCN)，在非洲某些地區，這些哺乳類的數量確實有攀升的跡象，卻在10年間全球有11萬頭大象因象牙走私而喪命。

由於大象是當地的觀光支柱，人類社會國際(Humane Society International )提醒波札那政府，恢復大象狩獵會引發道德問題並違背國際上對這些大型哺乳類動物所做的一切努力，同時也會傷害當地珍貴的觀光產業。

對於所有的批評，環保部長Kitso Mokaila回應，沒有人能說他們不愛他們的動植物。他強調，在波札那，保育是他們基因的一部分。他們在保育方面的責任未曾改變。

世界自然基金會(World Wild Fund, WWF)表示，在某些條件下，狩獵確實有助於野生動物的保育。其他組織則譴責，就在距離下任總統大選僅剩五個月，這項純粹的政治威脅，只是為了獲得農民的選票的方式。

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