川普見新天皇德仁 國是訪問進入重頭戲

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)美國總統川普正在日本進行國是訪問,歷經了昨(26)日的「相撲外交」等輕鬆活動後,今(27)日進入重頭戲,除了會見新天皇德仁,也將與首相安倍晉三就貿易與安全議題會商。

CNN報導,德仁與雅子皇后在皇宮外與川普握手寒暄,迎接這令和時代首位國賓。在禮儀之邦日本,川普與日本皇室的互動都將成為關注焦點。美國前總統歐巴馬就曾因對明仁天皇行鞠躬禮,而遭批不得體。

(AP)

本次出訪,外界也甚為關注雙方貿易角力。川普有意與日本重談協議,盼能減少對日高達680億美元的逆差。安倍晉三呼籲美國移除日本鋼、鋁關稅,至今仍未成功,不過川普已宣布對日本汽車業加稅措施延後半年實施,也算是釋出了些善意。川普本週透露,雙方要等到日本7月國會大選底定後,才會正式洽簽新協議。

本次國是訪問尚包括一場記者會與皇家宴會,皆為了強調美日邦交穩固,安倍也盼藉此強化與川普的私誼。然而,報導指出,這等討好努力能否奏效有待觀察,尤其是川普週日推文時,刻意淡化了北韓近日試射飛彈的威脅性,似有打臉安倍的意味。

Tonight in Tokyo, Japan at the Ryōgoku Kokugikan Stadium, it was my great honor to present the first-ever U.S. President’s Cup to Sumo Grand Champion Asanoyama. Congratulations! A great time had by all, thank you @AbeShinzo!! pic.twitter.com/nwwxJl6KXH