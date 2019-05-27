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川普見新天皇德仁 國是訪問進入重頭戲

川普是日本新令和時代迎來的第一位國賓

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/27 11:09
日本德仁天皇迎接川普（AP）

日本德仁天皇迎接川普（AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普正在日本進行國是訪問，歷經了昨（26）日的「相撲外交」等輕鬆活動後，今（27）日進入重頭戲，除了會見新天皇德仁，也將與首相安倍晉三就貿易與安全議題會商。

CNN報導，德仁與雅子皇后在皇宮外與川普握手寒暄，迎接這令和時代首位國賓。在禮儀之邦日本，川普與日本皇室的互動都將成為關注焦點。美國前總統歐巴馬就曾因對明仁天皇行鞠躬禮，而遭批不得體。

(AP)

本次出訪，外界也甚為關注雙方貿易角力。川普有意與日本重談協議，盼能減少對日高達680億美元的逆差。安倍晉三呼籲美國移除日本鋼、鋁關稅，至今仍未成功，不過川普已宣布對日本汽車業加稅措施延後半年實施，也算是釋出了些善意。川普本週透露，雙方要等到日本7月國會大選底定後，才會正式洽簽新協議。

本次國是訪問尚包括一場記者會與皇家宴會，皆為了強調美日邦交穩固，安倍也盼藉此強化與川普的私誼。然而，報導指出，這等討好努力能否奏效有待觀察，尤其是川普週日推文時，刻意淡化了北韓近日試射飛彈的威脅性，似有打臉安倍的意味。
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