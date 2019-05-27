〈時評〉民進黨家醜要鬧上法院？

民進黨總統初選爭議懸而未決，為了防止蔡英文總統陣營強渡關山，行政院前院長賴清德方面不排除祭出法律戰，這場歹戲持續拖棚，背後根本原因就是要替蔡總統量身打造一套初選規則，就算蔡英文如願以償，這個競爭過程的污點，終其一生都會讓蔡英文被貼上標籤。

對於初選民調是否要納入手機，以及手機該占市話的比率，還有民調含括的競爭對象和提問方式，蔡、賴陣營一直喬不定；原因無他，就是蔡總統希望盡量提高手機民調的比率，以及將台北市長柯文哲納入民調範圍，她才有機會贏過賴清德，從黨內脫穎而出。

相形之下，初選辦法在幾個月前公告後，賴清德當然不希望邊選邊修攻規則，希望回到原本的規定上，這才是一場公平競爭的比賽。

但兩陣營的爭辯，已經吵了好一陣子，5月29日的中執會將再度對決，雙方事先也都再度放話，誰也不願讓誰。民進黨主席卓榮泰才會表態說，若再協調不成、無法取得共識，就回到原始規定；畢竟，這是經過上次中執會討論後正式拍板定案，除非有新決議取而代之。

因此，蔡陣營的途徑之一，是以人數優數在未來中執會上動用表決，強行將有利蔡英文的提案闖關，不過，這將打破過去黨內重大事項不表決（以往頂多是探詢意見的假投票）的慣例，而且顯露出蔡陣營吃相難看，所以，截至目前為止，遲遲未使出這一招。

只是一旦沒有表決、協調又缺乏共識，依規定必須回到原點，採取原訂辦法，但蔡陣營肯定不會善罷甘休，於是蔡陣營必須被迫動用表決，或是提案將全案移到全代會處理。巧的是，全代會的黨代表部分，蔡陣營同樣具有人數優勢，何況改由全代會來幫忙背書，中執委將能避免承受太多指責。接下來，要採取任何決定，端視蔡陣營的評估。

但無論如何，整個情勢的演變對賴清德是不利的，要不是被強迫更動遊戲規則，否則就是將提名權生殺大權交代全代會手上，賴清德無可奈何下，只能尋求法律救濟。但一個政黨的初選，要透過法律來解決紛爭，這是何其諷刺的事情。

在一動一進之間，會不會走上這條路，要看壓力有多大，這幾乎全部取決於蔡陣營，只要蔡英文方面不肯鬆手，恐怕無法避免家醜鬧到法庭上，難不成這就是蔡英文想要的結果嗎？