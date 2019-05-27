南美洲秘魯發生規模8強震搖晃127秒　至少1死26傷

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）南美洲秘魯亞馬遜雨林區，當地時間26日凌晨2時41分發生規模8.0強震，至少造成1人死亡、秘魯與厄瓜多約26人受傷。

綜合法媒「法新社」與「20 minutes」的報導，秘魯拉古納斯(Lagunas)東南方約70公里處，上亞馬遜省(Alto Amazonas)擁有1萬2,000名人口的城市，26日凌晨發生規模8.0強震，搖晃時間長達127秒，許多地方都有感受到地震的搖晃。據美國地質調查所（USGS），震源深度大約110公里，秘魯地球物理研究所(Geophysics Institute of Peru)公布的震源為141公里。

這場地震在秘魯當地造成1名48歲男子在家中遭落石砸中而死亡、11人受傷、53間公寓與5所學校遭到催毀，鄰國危瓜多(Ecuador)則有15人受傷。尤里馬瓜斯(Yurimaguas)市長Hugo Araujo表示，有許多老房子在這場強震中倒塌。

厄瓜多總統利寧．幕雷諾(Lenin Moreno)在發生地震時，正好在利馬(Lima)參加安第斯共體的會議並在社群媒體推特(Twitter)寫道，厄瓜多揚特薩薩縣(Yantzaza)停電，位於太平洋人口最多的瓜亞基爾市(Guayaquil)也感受到搖晃。

秘魯總統馬丁．畢斯卡拉(Martin Vizcarra)向媒體表示，這次的地震規模很強，有許多房子倒塌、道路封閉，還有路橋斷裂。他還說，這次的強震影響了整個亞馬遜叢林，他們正在組織空運，以便在緊急情況下運送人員。受訪後便隨即前往震源最近的城市尤里馬瓜斯視察。

拉古納斯市長Arri Pezo表示，許多居民拒絕回到屋內。並向當地廣播電台RPP說，目前沒有電所以無法檢查有無損害。

災害監測預防中心地理學家Patricio Valderrama表示，秘魯北方自1970年發生大地震後就未曾在發生如此大的強震。當年，秘魯東北方安卡什(Anqash)發生規模7.9的強震，奪走逾7萬人的生命。

▲照片來源：美聯社