總統提名4位新任大法官　呂太郎、蔡宗珍入列

【最後更新時間：5月27日 15時35分】

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）總統蔡英文提名包括現任司法院秘書長呂太郎在內共四人為新任司法院大法官，將咨請立法院同意後任命。

副總統兼「司法院大法官提名審薦小組」召集人陳建仁今（27）日在記者會上公佈新任大法官被提名人，包括現任考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽、台灣大學法律學系教授謝銘洋，以及呂太郎。

陳副總統表示，審薦小組在3月成立後召開三次審薦會議，除了透過網路及媒體公開接受各界推薦，審薦小組也主動函請政府機關、36個民間法學團體及156所大專院校引薦人才，最後共收到32位推薦名單，包括25位男性及七位女性。

陳副總統指出，審薦小組除了通盤考量推薦人選的學識專業能力、品德操守、大法官人選的整體需求外，對於大法官女性比例也有詳加考慮，除因總統重視性別平權外，也需合乎2015年立法院修正《司法院組織法》時，黨團協商決議大法官單一性別不得低於總額四分之一的規定。

因此，此次大法官被提名人中有兩位女性，便可補足將於9月卸下職務的陳碧玉及黃璽君兩位女性大法官的缺額。

此外，陳副總統提及，《憲法訴訟法》於今年1月4日修正通過，將在2022年正式施行，未來大法官審理案件將從會議模式轉型為法庭訴訟模式，讓釋憲制度展開新紀元，所以在提名人選的過程中審薦小組也將憲法法庭轉型一事納入考量。

現任大法官共15人，其中四位於2011年就任的大法官，包括陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，八年任期將於9月30日止。因此蔡總統於3月成立六人大法官提名審薦小組，協助大法官人選提名事宜。

對於現場有媒體提問曾表示「沒有把馬英九教好」的謝銘洋是否仍對馬前總統抱持相同看法，陳副總統表示提名人選將在立法院接受審查。