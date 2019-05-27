蔡陣營週三欲修民調辦法　賴清德擬打法律戰反擊

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨中執會週三（29日）將再次討論總統初選日程相關事宜。對蔡英文陣營主張修正黨內民調辦法，反對「邊初選邊改規則」的賴清德陣營將作出因應，一旦中執會通過修改民調規則，擬以「權利遭侵犯」為由，發動法律戰。

《自由時報》27日在頭版報導，中執會週三排定討論總統初選選務日程相關事宜，以及上週三(22日)中執會未處理的嘉義縣長翁章梁等24位中執委連署的三項提案。包括修正黨內民調辦法，總統初選民調家戶、手機電話各半；採對比民調，對手為韓國瑜及柯文哲；六月十日至十四日進行民調。

若蔡、賴雙方協調在中執會前仍無結果，中執會對三項提案作決議時，在中執會席次居多數的挺英派將佔上風。

蔡陣營主張，因應時代變遷及符合明年(2020)大選狀況，修正黨內民調辦法產生最適當候選人，並以前立委周伯倫、謝錦川為例，指「邊選邊改規則」非頭一遭。

針對賴清德上週三拋出「只要蔡總統在民調贏過韓國瑜，我會無條件支持蔡英文」的新方案，賴營主張，若協調破局，也不會找中執委來連署提案，而會支持黨中央的提案，即民調時間為六月十日，其他民調方式按照之前公告內容；若雙方陣營對國民黨對比對手沒有共識，就採用互比式民調。

不過，一旦中執會更改民調規則，賴營擬祭出法律手段。賴營人士指出，初選規則在總統初選登記前就已公告，參選人3月完成登記程序，也是類似「合約行為」。若片面要變更合約，導致某一方權益受損，為了保全權益，可能有進一步法律動作，但要用什麼樣的形式進行還很難說，這只是選項之一，並不想走到這一步。

賴營人士舉例，馬王政爭時，國民黨開除時任立法院長王金平黨籍，但王最後在法律戰中確保他的黨籍存在。這也意味，就算是一個黨的最高決策機制，也不可以對內部規則任意變更。即便是政黨內部事務，還是要遵守法律規範和民主憲政原則。