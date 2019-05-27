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宜蘭長泳意外女泳客清晨不治　氣象專家: 海上游泳要留意「離岸流」

有救生教練執照的氣象局預報員蕭家森說，此次應非海象不佳造成意外，主要是參加長泳者下水遇到漲潮，未隨離岸流出海，反而困在碎浪區掙扎翻滾，造成泳者驚慌與體力耗竭。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/27 10:48

意外主因是泳者下水遇漲潮，未隨離岸流（紅箭頭）出海反而困在碎浪區（藍箭頭）。中央社

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)「2019蘭陽海上長泳-迎向龜山」昨(26)日上午登場，但9時許傳出有4名泳客因體力不支，在外海昏厥情況。其中1名72歲梁姓女泳客，被救起時已無生命跡象，雖一度恢復心跳，今(27)日清晨5點半仍宣告不治。

綜合《自由》與中央社報導，這次長泳活動，共有1127人參加，昨上午8點半鳴槍下水，但宜蘭頭城外海疑因海象不佳，活動開始約半小時左右，就傳出有4名選手體力不支情況。

其中72歲梁女被救起時無生命跡象，送往杏和醫院急救後恢復心跳，再轉送聖母醫院治療。院方醫護人員從梁女體內抽出近600CC海水，昏迷指數僅3，雖經搶救，仍在今晨宣告不治。

至於其他3名泳客，送醫時意識清楚，檢查無大礙後均已自行辦理出院。

外界以為是海象不佳造成意外。不過，中央社26日引述有救生教練執照的氣象局預報員蕭家森說，主要是參加長泳者下水遇到漲潮，未隨離岸流出海，反而困在碎浪區。

蕭家森指出，根據26日中央氣象局預報資料顯示，風向是偏南風，實際也是偏南風，並未發生風向突然轉變的情形；其次，昨預報浪高是1到2公尺，實際觀測都不到1公尺，並無海象不佳情形

蕭家森指出，到海上游泳要留意下水的時間若剛好是漲潮，即使是小潮也不能輕忽，因為會有很明顯的離岸流。如果下水者沒順著離岸流出海，很有可能會困在一波波推向岸邊湧浪形成的碎浪區，而無法出海，並一直在浪裡掙扎翻滾，造成泳者驚慌與體力耗竭。

蕭家森也說，很多人以為離岸流很危險，應該避開，卻忘了這是一個可以保留體力的海流

宜蘭縣頭城游泳會表示，這次活動在海上每隔100公尺就配有救護艇，另有水上機動摩托車，相關救護員約有240人。昨上午8時30分，所有泳客準時下水後因當地起風，游泳會在上午9時緊急宣布活動取消，所有參加活動的泳客陸續由橡皮艇接送上岸或自行游泳上岸，避免意外。

「2019蘭陽海上長泳－迎向龜山」26日在宜蘭頭城外海登場，共有1127名遊客參加，但因海上臨時起風，有4人因體力不濟送醫。主辦單位隨後緊急宣布活動取消，所有泳客上岸。（宜蘭縣消防局提供）中央社
2019蘭陽海上長泳
迎向龜山
氣象局
蕭家森

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