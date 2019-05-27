〈財經主筆室〉中美貿戰升溫 資源、能源戰恐接連登場

中美貿易談判本月陷入僵局，日前Google宣布暫停與華為公司的部份合作後，兩國間的貿易戰已明顯升溫至「科技戰」。制裁華為事件發生後，讓中國態度明顯轉趨強硬，美國總統川普上周末表示美中貿易協議或可以納入華為，這個發言雖被外界解讀美國態度似乎放軟，但外界擔心的是，短期兩國談判若無法有效進展，緊接而來稀土及石油可能成為引爆點，「資源戰」及「能源戰」都有可能接連登場，屆時對全球金融及經濟的影響不容忽視。

稀土是否會成為影響中美貿易的關鍵，目前呈現各說各話局面。中國學者指出，稀土是中國的「制美王牌」，因中國掌握全球9成的稀土供應量，美國的稀土約有8成從中國進口。但美媒卻指出，稀土這張牌並沒有像中國人認為的如此強大，美國雖依賴中國的稀土，但也可以從其他國家找到替代。此外，稀土的重要性並沒有石油那麼大，況且美國一直保持許多重要稀土的安全存量，包括國防產業所需的稀土金屬。

中國官方日前公布國家主席習近平視察江西稀土開採工廠照片，當時外界就傳出，中國可能以稀土來反制貿易戰，沒過多久，外媒報導美國和澳洲稀土公司Lynas已簽署合作備忘錄。這家公司是中國以外最大的稀土企業，外界普遍認為美國此舉是未雨綢繆，以預防中國採取禁止稀土出口的報復舉措。由此看來，兩國在稀土的話題上已經提前上演角力戰。

稀土不但能應用在冶金、石化、玻璃陶瓷、螢光劑、基礎電子材料，隨著科技發展，更能應用在通訊、電腦、醫療、光電、能源材料、電動車、航太科技等尖端科技領域，其重要性自然不在話下。稀土的供需關係讓中國動輒以稀土為貿易籌碼，藉此要挾對手以取得談判優勢，以往中國以稀土為談判工具的紀錄確實不少。

據統計，美國在去年底已超越俄羅斯和沙烏地阿拉伯，成為全球第一大產油國，2019年美國原油產量預計達每天1200萬桶；中國則是繼2017年成為全球最大原油進口國後，去年超越日本成為全球最大的天然氣進口國。中國2018年全年石油淨進口量達4.4億噸，石油對外依存度上升至 69.8%。美國是目前石油最大的生產國，中國則是全球最大原油進口國，過去中國從伊朗進口不少原油，與美國川普政府希望制裁伊朗石油出口有所衝突，如今兩國貿易戰升溫下，中國會不會有進一步動作，加大對伊朗的進口來作為與美國談判的籌碼，都將牽動著國際油價的表現。

美國以華為對國家安全有疑慮而採取動作，此舉已與過去所謂的貿易不公平無關，中美兩國間的已不是單純的貿易糾紛，川普政府就是想藉由對華為的各種限制，來阻止中國獲取美國的關鍵技術，目的是想阻礙中國科技發展。美國如今採取的許多動作，已經引起中國內部民眾反美情緒的高漲，稀土、石油等雖然都可能成為後續的談判籌碼及手段，但過程中若沒有控制好或發生擦槍走火事件，對全球金融市場及經濟的影響可是不小，後續發展備受外界關注。