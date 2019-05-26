歐洲議會選舉將落幕 英國脫歐黨準備慶功

歐洲議會選舉今天是最後一天，歐洲聯盟（EU）包括英國的選民投下一票；雖然英國人仍處在首相梅伊辭職的消息中，但疑歐派法拉吉的脫歐黨（Brexit Party）已準備慶功。

歐洲議會選舉預計選出751席議員。原定今年3月29日脫離歐洲聯盟的英國，由於國會遲遲未通過脫歐協議而得參與歐洲議會選舉，必須選出73席。

在梅伊（Theresa May）的脫歐協議屢次在國會闖關失敗，甚至導致她黯然請辭後，執政的保守黨憂心可能會在歐洲議會慘遭滑鐵盧，空手而歸。

民意調查顯示，保守黨在歐洲議會選舉的支持率僅有難堪的7%，而法拉吉（Nigel Farage）的脫歐黨可能取得空前勝利。

法拉吉是具代表性的疑歐派人物，雖然參選下議院議員多次落敗，但擅長操縱民粹鼓吹脫歐，在2016年英國公民投票決定脫歐中扮演重要角色。法拉吉原本是英國獨立黨（UKIP）黨魁，但於2016年辭去職務，今年初創立脫歐黨。

法拉吉曾加入保守黨，後來加入英國獨立黨。他於1999年首度當選歐洲議會議員，之後於2004、2009、2014年都順利連任。法拉吉參選下議院議員屢戰屢敗，卻能多次連任歐洲議會議員，經歷十分特別。

除了法拉吉之外，另外13名從英國獨立黨移籍到脫歐黨的黨員也是現任歐洲議會議員。法拉吉拿政府的脫歐失敗當口號，四處疾呼，「如果想要脫歐，就要票投脫歐黨」，吸引不少對脫歐進度不滿的疑歐派選民。

脫歐黨主張硬脫歐，也就和歐盟分手得一乾二凈，不要有關稅同盟等連結，而是在和其他國家簽署個別貿易協定之前，按照世界貿易組織（WTO）的規矩行事。

在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）警告，「極右派勢力正在上升，英國正站在十字路口，現在的決定將會嚴重影響我們的未來」。不過，由於工黨內部對脫歐立場搖擺，讓工黨在歐洲議會的選情也不看好。

梅伊24日宣布將辭職後，浮出檯面角逐保守黨黨魁的人選多屬於疑歐派，包括曾任倫敦市長和外相的強生（Boris Johnson）及前脫歐大臣拉布（Dominic Raab），加上梅伊較軟路線的脫歐協議3度闖關失敗，預料新首相會採取較強硬的脫歐路線，如果脫歐黨又在歐洲議會選舉獲勝，英國可能無協議脫歐的機率將會大增。