研究證實 未婚無子女的女性最快樂也最長壽

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）科學研究證實，未婚、無子女的女性是人類族群中最快樂的族群，比已婚和有子女的女性更加長壽。

據《衛報》報導，倫敦政經學院的行為科學教授保羅多倫（Paul Dolan）在週六（25日）的演講中指出，最新的研究證據顯示婚姻和養兒育女等傳統的成功指標，與幸福之間毫無關聯性。

多倫教授說：「只有當配偶也在場的時候，已婚人士才會說自己比其他族群幸福。但是配偶不在場時，他們會說自己『過得很慘』。」

「我們確實針對同樣的受試者進行了長期的縱向調查，但請容我非常簡要地直接說結論：結婚對男性利多於弊，但如果你是女性，不結婚更好。」

男性受益於婚姻的原因是他們會「變得冷靜」。多倫教授說：「男性會減少冒險，增加收入，壽命也稍微延長。但女性必須為婚姻做出讓步，壽命也會縮短。最健康、最快樂的族群是從未步入婚姻或從未生過孩子的女性。」

多倫教授引述了一項研究，調查未婚、已婚、離婚、分居和喪偶人士的快樂和悲傷程度。這項研究發現，已婚人士只有在配偶在場時才會說已婚比未婚快樂。反之亦然，當配偶不在場時，已婚人士回答的悲傷程度高於未婚人士。

除此之外，有其他研究發現婚姻對男性和女性的財務與健康都有助益，原因是另一半的支持會讓人在工作上更勇於嘗試，也更願意尋求醫療協助。多倫教授指出，婚姻對男性的健康有益，是因為已婚男性的冒險意願會降低；但是中年的已婚女性跟同齡的單身女性比起來，身心都更不健康。

多倫教授說，單身、無子女的生活方式對女性好處多多。讓單身女性不快樂的，是「結婚生子等於人生勝利」的汙名化標籤。