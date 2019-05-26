傳婦聯會改組政黨　雷倩否認

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）媒體報導，立案為政治團體的「中華民國婦女聯合會」欲修改章程轉換為政黨，以免遭依現行《政黨法》規定廢止立案許可。不過今（26）日婦聯會主席雷倩駁斥此項消息，表示婦聯會確實有對該議題進行討論，但並未達成協議，婦聯會仍希望尋找其他出路。

《自由時報》今日報導，婦聯會在5月20日召開常務委員會議，會議中律師除說明婦聯會的處境與困境，也告知婦聯會唯一的出路就是轉為政黨，最後常委會決議贊成組黨。

《政黨法》在前（2017）年12月修正施行，規定政治團體須於兩年內修改章程轉換為政黨，若屆期未轉換，將被廢止立案許可。

不過雷倩稍後接受《中央社》採訪時表示，組黨不是婦聯會的第一選擇，儘管婦聯會確實有針對《政黨法》期限將至討論如何因應，但是還沒有做出決議。

雷倩指出，她們已二度去函內政部，也表達轉成基金會的意願，不過內政部回應，若婦聯會不改組政黨，將面臨解散的命運。雷倩強調，婦聯會期盼能繼續做公益，因此她們仍會繼續想其他的辦法。

婦聯會在去（2018）年2月被行政院不當黨產委員會認定為中國國民黨附隨組織，黨產會在3月19日祭出處分，除「保管委員會經費」約新台幣2億4,000萬元外，婦聯會其餘約388億元資產，包括現金存款、股票及不動產等，為不當取得財產，須收歸國有。

不過婦聯會隨後向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行認為執行處分將導致婦聯會財產權受到嚴重侵犯，因而裁定停止執行。