台灣首座液化天然氣廠慶30週年　見證能源轉型

台灣中油的永安液化天然氣廠今天歡慶建廠30週年，永安廠不只是台灣第一座液化天然氣專用接收站，也見證台灣能源轉型的歷史，未來將進行碼頭、港埠更新計畫，並增建儲槽，提供穩定安全的氣源。

永安液化天然氣廠於民國73年動工興建，79年完工啟用，在世界147座天然氣接收站中，依建廠時間排序為第26名；完工啟用初期，年營運量為150萬噸，97年全年液化天然氣進口量突破900萬噸，至107年進口量已逾1100萬噸。

台灣中油表示，為了因應現今國際天然氣船大型化，永安廠陸續更新碼頭及港埠相關設施，進行永安港航道及港內水域疏浚工程，以滿足大型天然氣船停靠所需吃水深度，同時打造全新拖船以配合大型船順利靠泊卸收，提升操船安全性。

天然氣在政府推動能源轉型政策中扮演非常重要角色，中油表示，因應天然氣需求的成長，永安廠也正規劃增建儲槽及氣化設施，包括增建3座各20萬公秉地下型儲槽及時產400噸的氣化器等相關設施，增加儲槽容量及提升營運能力以利整體天然氣調度，確保天然氣市場供應穩定。

台灣中油最後表示，過去30年來，永安廠穩定供應台灣天然氣需求，見證台灣能源轉型的歷史，展望未來，永安廠也將陸續更新、增建相關設施，在能源轉型重要時刻，提供台灣穩定且安全的氣源。