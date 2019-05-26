談總統初選　賴清德：對民進黨有信心

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）前行政院長賴清德今（26）日表示，他對民主進步黨有信心，期盼民進黨守住民主的精神和進步的價值，才能繼續得到人民的支持。

賴清德今日走訪台中高美濕地，並接受媒體訪問。針對有黨內人士拋出「全國代表大會徵召」一事，賴清德表示，民進黨總統初選已進行兩個多月，各方消息都有，他對民進黨有信心，「民進黨數十年來獲得人民無條件的支持，完全是因為我們推動民主，也履行進步的價值。如果我們有辦法守住民主的精神及進步的價值，我們才有辦法繼續得到人民的支持」。

對此，總統蔡英文黨內初選階段發言人阮昭雄今日也向媒體表示，「週三中執會非常重要，我們非常有信心，中執會應該可以順利進行。」

民進黨上週舉行中央執行委員會討論初選時程及辦法，但因蔡賴陣營未達共識，因此將於下週三（29）中執會再行討論。不過對於對於民進黨主席卓榮泰日前邀請蔡總統與賴清德出席中執會，阮昭雄表示，蔡總統國務繁忙，將不會參與中執會，交由代表前行政院副院長林錫耀出席。

賴清德今日則表示，尊重黨中央及總統本人的意願，「如果雙方都願意在中執會或黨中央見面，我一定配合，現在蔡總統表明另有公務不便出席，所以我也不會出席中執會，就讓中執會去討論。」

而針對記者問及蔡總統在外交事務上屢有突破，賴清德會否備感壓力，賴清德則笑答，「不會啦，這個我們要感謝蔡英文總統的努力，總統努力得到外交成果對國人是有幫助的，這個我們要肯定蔡總統，也要感謝蔡總統。」