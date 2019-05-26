北部萬安演習27日登場　下午1時30分至2時人車管制

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）一年一度的萬安演習將在明（27）日於北部地區首先登場，演習時間自13時30分至14時止，範圍包括台北、基隆、宜蘭、桃園及新竹等縣市，國防部提醒民眾，演習期間民眾應配合軍警及民防人員疏導，若有違反演習管制規定者，將面臨最高新台幣15萬元的罰鍰。

國防部將於於5月27日至30日間，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等七個地區實施軍民聯合防空（萬安42號）演習。北部地區演習明日登場，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣。

國防部表示，演習自13時30分至14時止，30分鐘的演習期間將進行防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。

此外，去年首次於中南部實施、目的在模擬飛彈來襲避難措施的「空中威脅告警系統」，今年也將預警範圍擴及全台，屆時這項訊息將推播至民眾手機，並運用「警報聲號」及「災防告警系統（PWS）」等方式預警，目的在強化民防人力及交通管制、防空疏散、災害救援，也能有效驗證備援機制。

台北市交通局表示，演習期間空襲警報發放同時將實施人車疏散與避難管制，請民眾聽到空襲警報時，在戶外者應配合軍警及民防人員疏導就近掩蔽，在室內者請關閉門窗、瓦斯、電源等，共同遵守民防法相關規定。

此外，台北市聯營公車也將配合軍警憲人員指揮停靠路邊，且進行人員疏散避難，請公車乘客瞭解及配合。

國防部表示，演習期間如有違反演習管制規定者，將依《民防法》第25條裁罰，處新台幣三萬元以上15萬元以下罰鍰。

繼北部地區演習後，南部及金門地區將在28日舉行演習，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、金門縣。

東部及馬祖地區將於29日進行演習，範圍包括花蓮縣、台東縣、連江縣。

中部及澎湖地區則在30日演習，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣。