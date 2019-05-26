台俄交流新頁　外交部次長親迎台俄復航首班旅客

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）根據外交部統計，自我國去年9月試辦俄國人來台享14日免簽待遇至今，俄羅斯旅客來台人次成長百分之65，而為慶祝台北往返莫斯科直航班機復航，外交部常務次長曹立傑也於昨（25）日親赴機場歡迎搭乘台俄復航首班班機的旅客。

根據外交部新聞稿，為代表政府歡迎俄羅斯旅客來台，曹立傑昨日親赴登機門歡迎搭乘台俄復航首班班機的旅客，除與旅客一一握手致意外，也致贈每位乘客外交部台灣造型頸枕或台灣喔熊OhBear造型頸枕等紀念品。

中斷三年多的台北往返莫斯科定期直航班機，在5月重新啟航，該航線改由俄羅斯皇家航空經營，復航首次航班於25日下午飛抵台灣桃園國際機場，皇家航空並在機場舉行記者會及歡迎活動，慶祝台俄恢復直航。

外交部表示，自從我國政府於去（2018）年9月6日宣布試辦俄國人來台觀光商旅14日免簽證入境措施後，施行至今成效良好，俄羅斯旅客來台人次成長百分之65，免簽措施也有效提振航空市場信心，俄國業者陸續爭取開闢台俄直飛航線，嘉惠國人往返台俄。

而根據觀光部統計資料，去年9月至今年3月間，自俄羅斯來台的外國旅客也已超過8,000人次。

外交部指出，期待在我方免簽待遇與直航便捷等利基帶動下，我國與俄羅斯在觀光、文化、商務等領域的合作，乃至人員的互動交流將更加蓬勃發展。