解決農業缺工 賴清德：將媒合土地、提供技術與融資 讓新一代回流

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）彰化縣福興鄉舉辦「福興西瓜節」，前行政院長賴清德今（25）日到場與民眾互動，大啖西瓜。賴清德表示，為進一步解決台灣農業缺工問題，他將持續推動「新農人政策」，媒合土地、提供技術與融資，讓年輕人回來從事農業。

賴清德今日在臉書上表示，過去他擔任行政院長時，推動的協助農業發展的措施，包括積極推動《農業保險法》，讓農民遭受天災衝擊而有損失時，可以有一筆錢來幫助農民度過難關。

而過去參加農保的人一定要有土地，現在已推動新制，只要有實際農作就可以加入農保，這樣才可以讓更多年輕人進來農業，解決農業缺工問題。

此外，農民在種植或運送農作物過程若有受傷，未來都算在職業災害保險的範圍內，農保對農民的照顧會更加周延。

賴清德進一步表示，為解決農業缺工問題，他持續推動「新農人政策」，媒合土地、提供技術與融資，讓年輕人回來從事農業。

賴清德說，自己將與農民站在一起，因為農業牽涉的不只是農民的權益，包括社會經濟、人民福祉、環境維護和國家的糧食安全，所以總統要有這樣的高度來支持農業、照顧農民、建設農村，讓每個農民都可以安居樂業。

而這則貼文也讓許多網友心有戚戚焉，紛紛留言表示「賴神。堅持到底。努力向前。支持你。加油」、「賴醫師加油！勇敢往前走，支持您選總統！」以及「賴總統加油，台灣人民期待您領導台灣向前走，加油」