電熱式菸品IQOS潮帥外觀年輕人愛不釋手 成隱憂

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）電熱式菸品「IQOS」其又潮又帥外觀加上主打無菸灰、菸煙之特色，在年輕人當中謂為流行。

(IQOS加熱式電子煙 圖片來源：Pixabay)

IQOS（發音為EYE-kose），由世界最大菸草公司菲利普莫里斯國際在全球販售，其看準全球控煙環境日趨嚴峻、消費者對身體健康的日益關注之下，投入約20億美元研究開發。

IQOS利用電子加熱煙彈並確保其溫度不超過350°C之技術避免煙灰、菸煙的產生。

根據官網描述IQOS可減少百分之80的致癌物質、降低支氣管炎和肺炎的發病率，可謂大大降低吸煙對身體的危害。因此，不少人將其視為紙菸的替代工具，甚至利用它來戒菸。

然而，根據《時代雜誌》報導，IQOS安全與否尚未定奪。雖然減少菸品當中的有害物質，但尼古丁本身就是種成癮性藥物，因為它會刺激釋放讓人感到愉快的腦內分泌物「多巴胺」（dopamine）然而，在反覆且長期刺激下會導致神經衰弱，最後需要更多尼古丁才能刺激。

IQOS的高質感設計外觀、極好手感，改善抽菸不雅觀之形象；再加上官網號稱減少百分之80致癌物質，使年輕人趨之若鶩成為熱門話題之一。

然而，年輕人恐認為其危害較小，更大量地使用導致吸食間隔減少，以至於更嚴重地危害自身健康。

IQOS目前未在台灣上市。