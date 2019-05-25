嚴格守齋體力下滑 勞動部籲雇主關心移工身心健康

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為期一個月的伊斯蘭教齋戒月，即將結束，預計將於6月4日或5日舉行開齋節。而在台灣，許多印尼籍穆斯林移工已守齋20天，面對嚴格的戒律，勞動部表示，雇主的支持與鼓勵對他們來說相當重要，並呼籲雇主持續關心移工身心狀況、共同祝福迎接開齋節、同意移工休假參加禮拜及慶祝活動，營造友善工作環境。

齋戒月到了後期，齋戒者體力逐漸下滑，雇主可適度給予關心及支持。齋戒雖是伊斯蘭教規所規範的，但齋戒者首要條件是身體健康，且穆斯林移工已習慣於齋戒，原則不會影響工作，雇主不必過分擔心，也不應強迫進食，但需注意移工有無脫水情形。若移工因齋戒而身體不適、精神不濟而影響工作，請雇主包容並持續關懷移工身心狀況。

開齋節是伊斯蘭教一年當中最重要的節日，相當於華人的農曆新年，通常會持續慶祝3天，並舉辦慶祝活動。穆斯林會在開齋節當日上午參加集體禮拜，祈求真主阿拉接受自己一個月來齋戒的功課、互相以阿拉伯語祝賀朋友Eid Mubarak（開齋節吉慶），並在禮拜之前捐獻米糧給貧苦之人。

雇主可以藉由這個充滿感恩的日子，向平時辛勤工作的移工朋友表達感謝及祝賀之意，使勞雇關係更為緊密。

另外中國回教協會及全臺各地清真寺將依教規於6月3日晚間10時透過官網、Facebook及中國廣播電臺整點新聞，宣布今年開齋節是6月4日或6月5日及隔日各地會禮時間，雇主可提醒移工留意最新訊息。

為體恤移工，勞動部籲請雇主可以安排或同意移工於6月4日或6月5日休假半日或1日參加集體禮拜，讓身處異鄉的移工們齊聚一堂慶祝一年一度的重大節慶，讓他們在異鄉也有回到家的感覺。