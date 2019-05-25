【築夢「新」台灣】 新二代關懷獨居老人 寄託對家人的思念

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）內政部移民署今(25)日舉辦「第5屆新住民及其子女築夢計畫」成果發表會，來自越南、印尼、菲律賓等多國的新住民，分享他們參加移民署的築夢計畫，如何在臺灣達成夢想，像是有人自創泡菜品牌，有人復刻家鄉美食回憶，有人拍微電影，也有人寫書，呈現臺灣多元豐富的文化。

現就讀於屏東女中，母親來自印尼的邱瓊英同學，把對印尼外祖父母的想念，反映在獨居老人的關懷上，今年初參加移民署的築夢計畫，將印尼美食分送給屏東當地的獨居老人，希望運用自己渺小的力量，喚起大眾對弱勢族群的關懷。

邱瓊英說，「即便我們再渺小，也做得到」這句話就是參與這次築夢計畫最大的體驗與收獲。

邱瓊英說，這次計畫的目的，不僅是為了推廣印尼文化，更是為了實現社會關懷，對獨居老人來說，或許需要物資的捐贈，但「關懷」才是他們最大的需要。能有這個計畫，除了要感謝爸爸、印尼文老師及活動志工的支持外，也很感謝內政部移民署認可計畫，提供協助，才能有機會去實現這個看似偉大，卻也很渺小的夢想。

本次發表會，內政部陳宗彥政務次長也到場參與活動，陳宗彥表示，內政部會持續關懷與傾聽新住民的聲音，努力營造友善的生活環境，使新住民們能夠在臺灣安居樂業。

陳宗彥次長進一步強調，透過築夢計畫，除了提供一個可以實現夢想的途徑外，更希望他們在計畫中感受到臺灣社會對他們的友善關懷，期許獲獎者都能秉持堅持奮鬥、勇敢築夢的精神，在未來的日子裡持續追求夢想。

今年第5屆的築夢計畫共142組參選，25組獲獎，與第4屆88組參選相較，參獎組數大幅成長，獲獎的計畫，移民署分別給予2萬至7萬元不等的補助，協助新住民及其子女在臺圓夢。