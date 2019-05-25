日本SOU SOU誠品海外首展　大同電鍋、三明治機獨家設計款登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）最長書街誠品R79舉辦SOU‧SOU 海外首展，獨家呈獻多款聯名產品深受民眾歡迎，其美麗的展場也成為熱鬧的打卡聖地，展覽自即日起至6月10日止。

時尚迷、文青看這囉！全台最長書街「誠品R79」舉辦日本品牌SOU‧SOU 海外首展「SOU‧SOU in Taiwan」，復刻打造京都「SOU‧SOU」本舖風貌，書街大面光牆與櫥窗也展現京都鴨川及四季設計風情，更帶來近500種設計品。

不用飛日本就能買得到！誠品表示，首次與該品牌合作推出多款台灣獨家商品，像是和大同電鍋聯名的限定款「微笑知性綠」，而在SOU‧SOU的眾多紋樣中，最受歡迎也最具代表性的就是「十數」圖案，於京都「SOU‧SOU足袋」店外遠遠即可看見活潑的數字牆面。



充滿童趣的「一日一繪」牆，背後故事動人，更躍身為熱門拍照地點（圖/台灣英文新聞Lyla）

SOU‧SOU的紋樣設計師脇阪克二曾在芬蘭、紐約任職織品設計師，因為喜愛設計創作，秉持「一日一繪」的創作理念每天畫一張明信片給妻子，至今29年從未間斷，繪製超過一萬五千張以上的明信片。

SOU‧SOU由脇阪克二與服裝設計師若林剛之、建築師辻村久信共同創立，脇阪克二「一日一繪」的圖樣成為最佳資料庫，SOU‧SOU期盼透過設計復興日本傳統工藝，更深信不受潮流左右的時尚能夠成為一種文化。

此次，誠品R79獨家展出80幅設計師脇阪克二「一日一繪」原畫，感受設計師筆尖下的京都之美，現場更成為打卡拍照上傳的好地方。

另外，SOU‧SOU推出的產品中，包含經典的口金包、分趾鞋、 CARAN D_ACHE 獨家聯名849原子筆。其中，SOU‧SOU X Recolte 獨家聯名三明治機也深受歡迎。

「SOU‧SOU in Taiwan」自即日起於中山區地下街誠品R79展出至6月10日止，更將於誠品台中園道店及高雄駁二店也同步開展，詳情請前往官網查詢。



「十數」圖案的SOU‧SOU X Recolte 獨家聯名三明治機（圖/台灣英文新聞Lyla）



三明治機（圖/台灣英文新聞Lyla）