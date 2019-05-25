日本知名評論家：期待賴清德當總統　蔡英文應為台灣、自己退出初選

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理) 賴清德近期訪日被視為是繼李登輝之後，獲得日本最高重視與對賴清德本人期許寄望最深的一次。日本知名評論家、日本國家基本問題研究所理事長櫻井良子，曾在賴清德日本演說後上台大力讚許、肯定頼清德深具國際觀、了解國際情勢。

根據《民報》今(25）日報導，櫻井良子23日再度於《週刊新潮》雜誌發表文章指「對日本來說、賴清徳當總統、是非常符合我們(日本)的期望、是最理想的」。她並舉其和蔡英文曾見過數次面的感想，她認為蔡是屬於學者型、有點像韓國的前總統朴槿惠，而蔡對中國的信賴比櫻井良子想像的還強。

「明明就是民進黨、卻起用了中國人的政黨・國民黨的人來當幹部、國防部、如此重要的位置、居然也是用國民黨」櫻井認為，這些都充分的表示了蔡英文就是想要討好中國。《民報》

櫻井認為蔡英文的態度是不想跟中國起衝突、想要試著用對話來解決問題。因為是學者、所以深思熟慮很多、無法當機立斷、往往就是把一些事情往後延。再加上經濟政策不佳、軟弱、無法決策…

問卷調查顯示、因為對蔡政府的經濟政策失望、即使知道可能會被中國併吞、支持國民黨的人還是在增加。 經濟雖然有點不好但是忍耐、認為絕對不能讓中國併吞、所以無論在什麼情況下、也要支持台灣人的政黨、持有如此想法的人在現階段是少數。 《民報》

賴清德訪日期間，櫻井良子曾形容賴清德說:

對中國沒有絲毫幻想、外表穩重的頼氏......對於如此險峻的國際情勢有正確的認識。《民報》

中央社報導，賴清德5月12日在日本東京演講完畢後，主辦單位請櫻井良子上台發言，她表示，看到大家對賴清德如此重視及日本政界等領域人士對賴清德關注之強，感到很驚訝。

櫻井說，這證明日本人目前對台灣及賴清德懷有很大的期待。她聽了賴清德的演講，覺得日本、台灣、世界正面臨百年一度極大且相當嚴重的變化，台日及其他亞洲國家，都處於賭上國運去奮戰的局面。

櫻井良子23日於《週刊新潮》雜誌發表的文章中還指出「明年1月、萬一民進黨敗給國民黨、這不單純只是政權的交替、而是有非常高的可能、是國家的交替。台灣會從台灣人統治的台灣變成中國所統治的一省」。

為此，在這一場蔡英文自己根本沒有辦法勝利的總統大選當中、相對而言賴清徳的勝率會比較高，蔡應該為了台灣，自己退出(民進黨總統初選)。她強力覺得此時蔡應該捨己、而去努力創造台灣人的未來…..

如果一定要我說的話、在這一場自己根本沒有辦法勝利的總統大選當中、蔡氏應該為了台灣自己退出。我強力覺得此時她應該捨己、而去努力創造台灣人的未來。（櫻井良子;《民報》)

原文連結: 「週刊新潮」櫻井よしこ：「蔡英文像朴槿惠」日本期待2020賴清德當總統