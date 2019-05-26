藍營名嘴唐湘龍撰文：蔡英文太陰　賴清德太險

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 政治局勢觀察久了，評論家們難免鐵石心腸，看淡了政壇起伏。不過，「這個人的堅持看起來不太一樣」。

唐湘龍撰文說「這個人令人心疼」，指的就是「賴清德」。

唐湘龍24日在Nownews撰文指出～

一個人氣明顯居優勢的候選人，竟然自己綁手綁腳，讓對手讓到這種地步，難免讓輿論大動同情之心。像我。所以，賴清德關注度大漲。曝光率、聲量大增。

唐湘龍說～

蔡英文太陰。賴清德太險。賴清德丟出來的「自殘」建議，如果不是疑神疑鬼的政敵，十九都會覺得心疼。被政治搞到這樣？何苦來哉？

唐湘龍認為，賴清德5月22日直搗民進黨中執會提出的方案，等於把命運交在別人手裡，那真的叫做「自殘」。但賴清德的方案其實很簡單，就是民調。不必扯什麼手機比例，就是對比式民調，把韓國瑜當假想敵，若蔡賴都輸韓，賴退。若蔡賴都勝韓，賴退。如果蔡勝賴敗，賴更是當然退。

這種「自殘」手法在唐湘龍看來，真是退無可退，也是「直接退選」之外，最尊重「現任者優先」的方案了。唐湘龍認為這是政治上極罕見的「自殺炸彈客」。這種方案坦白講對蔡英文，當然是羞辱。

蔡英文擁有幾乎民進黨菁英、權貴的全部表態支持。但蔡英文失去民主，失去格調，失去了最核心的尊敬。這對蔡英文的歷史定位是致命傷。

唐湘龍也說，不管結果如何，賴清德的頑固，會贏得尊敬。

原文連結 名家論壇》唐湘龍／這個人令人心疼