銘傳港生入圍紅點設計獎　台灣教育讓害羞少女變侃侃而談

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）香港新住民呂巧棉為銘傳大學大四生，和同學設計「筋斗雲」健身器材於新一代設計展中亮相，更入圍紅點設計獎。呂巧棉表示。台灣的慢步調生活以及多元的設計產業讓她想留下來。

2019新一代設計展呈現即將投入產業界的大學生的創作，結合設計跨域具有創新思維，更兼具社會責任，橫跨醫療、時尚、環保、國防等領域，盼解決生活難題並提升生活品質。

在設計展中有許多優秀的莘莘學子來自其他國家，他們在台灣求學的過程中，和我國、別國學生團隊合作的過程中，能更近距離的深入了解不同文化，也開啟多元交流的契機，一同譜出精彩的大學生活。

甫於新一代設計展中展出，且入圍紅點設計的「筋斗雲-辦公室健身牆」（以下簡稱筋斗雲）由銘傳大學商品設計系四人組藍芷謙、鄧郁玟、呂巧棉、吳翰共同發想設計而成，也為他們的畢業製作成品。

其中，呂巧棉為來自香港的新住民，來台灣居住已三年，她看重台灣設計環境的多樣性及發展性，希望畢業後能順利在台灣就業。

銘傳大學商品設計系推出的「筋斗雲」，針對長期久坐電腦前的上班族，或有肩頸痠痛等症狀的低頭族，透過不同的健體動作活絡筋骨舒緩疼痛，俐落的外觀搭配圓弧的設計巧思，如同裝置藝術能增添上班的樂趣。

組長藍芷謙表示，筋斗雲最初以裝置藝術的形式發展，使用仿生的方式發想外觀，最終使用「鸚鵡螺」的形象，因為符合需要具備的功能。



「筋斗雲」設施上的彈力繩能增加肌肉強度，或是轉動內、外環改善五十肩等功能（圖/台灣英文新聞Lyla）



團隊以「鸚鵡螺」形象發想（圖/維基百科）

團隊溝通卡卡跟中文不好有關？

有趣的是，在討論的過程中，團隊一度面臨卡關窘境，是不是因為語言的隔閡，導致溝通過程的不順利呢？

組長藍芷謙說明，討論時會面臨意見及想法不同，但都跟國籍無關，四個人都有分歧的時候，每個人都有自己的想法，但他們發揮自由民主精神，使用投票、討論、詢問老師等方式達成共識。

鄧郁玟解釋，一開始的確聽不太懂呂巧棉說的中文，加上有些字的用法不太一樣，所以大一開始的時候，即使很想認識她，但卻不得其門而入。直到後來因為常溝通變的更能理解對方，也會邊聊天邊教她正確的中文文法。

吳翰身為團隊中唯一的男生，負責使用電腦軟體製作模型，需用運用較多機械相關的專業知識，他表示，當要跟三位女生解釋這些機械原理時，常感到很頭痛！要花很多時間使用圖畫、文字再加上口頭講解，她們還不一定都聽得懂！

不再是以前的害羞少女！不只中文變好，表達能力也進階。

香港新住民呂巧棉在畢業製作團隊中，負責造型發想及表板製作。她分享，在台灣居住幾年後，她覺得進步最多的地方在於表達能力變更好。

剛來台灣時，呂巧棉認為，台灣人交流方式比較婉轉，讓她不知道該怎辦因而很困惑，深怕說錯話的結果也讓自己更摸不清表達方式。加上來台灣前比較害羞，不擅長主動聊天，但是來台後要自己克服很多事，加上同學以及老師都給予很多協助，讓她漸漸適應並融入環境。

呂巧棉分享，在課堂上跟老師交流，多跟別人交談，也讓自己更有自信，更樂意和大家互相交換想法。像是課堂上要解說作品時，她越來越能駕輕就熟也不再那麼畏縮，而她更發現良好的表達能力，能讓作品加分變得更有說服力。

對很多事都更有想法了！但宵夜還是要大腸麵線！

關於來台就讀後的轉變，呂巧棉說，剛到學校的時候，好像看什麼（作品）都好，但現在已邁入第四年，開始有自己的想法跟看法，像是看一件作品時，會注意它的好與壞、及發展性等不同面向。

呂巧棉說明，大學二年級時加入啦啦隊道具製作組，這是參加過的第一個大型活動，雖然剛加入時，不知道目的為何，但一起製作道具的同學真的有熱忱跟動力，也因此被感染，希望幫助參賽的學弟學妹贏得啦啦隊比賽，更希望能讓這份互助互愛的精神傳承下去。

最後，呂巧棉希望可以繼續留在台灣工作，她認為，台灣的設計行業十分多元，適合剛踏入社會工作者。而且，台灣的慢生活步調及品質都較香港優勝，這些都是考慮留台的主要原因。

另外，說不定大腸麵線也是讓呂巧棉想留下來的原因。呂巧棉最喜歡的宵夜是大腸麵線，她也很喜歡臭豆腐，因為香港的太臭了！