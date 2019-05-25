蔡總統執政表現已「三次活當」　下一個四年在哪裏？　

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理) 今年(2019年)520是民進黨重返執政三周年，社會反應出奇平靜，連政論節目都靜悄悄。蔡英文總統雖召開「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會，但社會反應相當冷淡。

台灣民意基金會董事長游盈隆，25日在「風傳媒」撰文指出，這當然都不是好現象。

難道台灣社會與人民，已經失去討論蔡總統與執政黨的興趣？

台灣民意基金會今年五月全國性民調，以「民進黨重返執政三周年」為主題，得到許多重要發現，可以解釋為何民意反應如此冷淡。

首先，為更具體瞭解台灣人對蔡總統上台三年整體施政表現的評價，該基金會請受訪者以打分數方式，給蔡總統三年來的施政打分數：用0到100來表示，0分表示成績最差，100分表示成績最好，60分表示及格。

結果從平均數來看，這次全民給蔡總統三年來施政表現的成績是55.01分，仍是不及格。這跟全民給蔡總統第一年平均分數52.41，第二年52.61，相當類似，並無太大改變。

游盈隆認為，這顯示執政三年來，蔡總統的施政表現在台灣人心目中基本上是不及格的。已經三次活當，在何種情況下，台灣選民還願意給蔡英文總統補考的機會？

至於台灣社會如何評價民進黨的重返執政？基金會提出的問題是：「民進黨重返執政將滿三年，您滿意或不滿意它的整體執政表現？」

結果發現：5.9%非常滿意，32.2%還算滿意，29.8%不太滿意，27.2%非常不滿意，4.9%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，對民進黨重返執政三年，在二十歲以上的台灣成年人中，有三成八民眾基本上滿意其執政表現，但有五成七的人不滿意，不滿意的人比滿意的多19個百分點。這表示，做為執政黨，民進黨還有很大的進步空間。

若和去年(2018年)相比，對民進黨重返執政滿意的人多了2個百分點，不滿意的人減少了約1個百分點。不過總的來講，在人民眼中，民進黨三年執政表現，和第一年及第二年其實是差不多的，都很糟糕。

也就是說民進黨重返執政三年，立了很多法，推動了不少改革，卻沒有贏得社會的喝采，沒有贏得人民的感動，沒有讓人民有託付下一個四年的理由。箇中原因為何？

台灣民意基金會另選擇了和總統憲法職權最相關的國防、外交、兩岸，以及經濟、司改和同婚，共六項進行調查，盼能一定程度呈現出國人對蔡總統整體施政表現的感覺。其結果用最簡要的方式歸納如下：

第一，在蔡總統六項重大施政作為中，相對較受肯定的只有國防表現一項，其他五項包括兩岸表現、外交表現、經濟表現、司法改革、同性婚姻，不滿意者都高於滿意者；

第二，在五項相對較不受肯定的施政表現中，有四項包括同性婚姻、司法改革、經濟表現與外交表現，不滿意者都超過百分之五十。高度受矚目的兩岸表現，則是不滿意者仍佔48.2%，略多於滿意者3.2個百分點。

游盈隆質疑，蔡英文總統上台執政三年，全國人民的評價如此，究竟是人民過於嚴苛？還是蔡總統及其所領導的政府，先天能力與執政經驗不足所致？值得深思。

他也指出，一個享有最高最大權力的人，對民意盲目，只知有己，不知有人，恐怕才是一切問題的根源所在。

原文連結: 游盈隆專欄：蔡英文下一個四年在哪裏？