英首相梅伊將辭職　保守黨新黨魁之爭暗潮洶湧

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 英國現任首相梅伊(Theresa May)昨(24)日宣布將在6月7日辭去首相和保守黨黨主席的消息確認後，保守黨內部爭奪黨魁的戰爭正風起雲湧。

勝利者不只將獲得領導保守黨的機會，還將成為英國下一任首相。不過梅伊在辭去黨魁一職後，仍會持續擔任首相，直到黨內選舉確定人選為止。

黨內選舉的程序將在梅伊辭職後的一週內展開，預計在七月底前選出下一任黨魁，而目前已經公開表示有意願參選的包涵：外交及國際事務大臣杭特(Jeremy Hunt)、國際發展大臣斯圖爾特(Rory Stewart)、前就業及退休保障大臣麥克維(Esther McVey)，以及前外交及國際事務大臣強森(Boris Johnson)。

其實還不止上述人士，大概還有10人在認真考慮是否要一起競爭，包括保守黨巨頭布萊迪(Sir Graham Brady)。此外任何一名保守黨議員，只要能取得兩名同黨議員的支持，也可以在6月10日前提名自己，加入這場競爭，所有的候選人會被篩選到剩下兩名，並在七月時由全黨黨員投票決定誰是勝利者。

梅伊在宣布辭職的演講中指出，希望無論繼任者是誰，都能夠尊重公投的結果，持續推動脫歐程序，而這名繼任者必須努力取得國會的支持，才能成功，這點是她未能做到的。

現階段，前外交及國際事務大臣強森似乎是最被看好的人選，部分議員也表示如果強森選上，會願意與他合作，不過在更多人宣布參選前，結果仍不明朗。