荷蘭熟男、美國紳士來囉！台灣國際打擊樂節突破傳統　北中南巡迴演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第10屆台灣國際打擊樂節跨國邀請12個國家音樂家來台，帶來10檔精彩多元節目，自即日起於北、中、南巡演。

台灣國際打擊樂節（TIPC）被譽為「樂壇烏托邦盛會」由朱宗慶打擊樂團隊規劃，今年已邁入第十屆，並從三年一次改為兩年一度。

今年以「追夢，不在遠方」為主題邀請來自12個國家、70位擊樂家，展現打擊樂多元豐富的演出型態，以及在地國際化趨勢。

台灣國際打擊樂節由國內外頂尖音樂家帶來10檔特色節目，共可分為「看見台灣」、「當代古典」、「世界音樂」、「熱門前衛」等四大系列主題，以下讓我來看看精彩的演出介紹吧！

看見台灣Ｘ新銳打擊手



擊樂i世代演出者以及藝術總監朱宗慶（中）（圖/朱宗慶打擊樂團）

「名家交鋒」由朱宗慶打擊樂團與國立臺灣交響樂團聯手，演出擊樂協奏曲，為第十屆TIPC揭開序幕。另外，「擊樂i世代」為特別策劃，邀集11位後千禧世代的擊樂後浪大展身手，讓國際樂壇看見臺灣在打擊樂人才培育的堅強實力。

當代古典Ｘ美國、歐洲音樂家



Third Coast Percussion（圖/Third Coast Percussion臉書）

「優雅紳士」獲葛萊美獎最佳室內樂專輯肯定的美國第三海岸打擊樂團（Third Coast Percussion），首度到訪亞洲。「無與倫比的美麗」上半場由德國土耳其裔當代手鼓名家穆拉•卡斯庫恩（Murat Coskun）擔綱獨奏；下半場由保加利亞首位木琴世界大賽冠軍瓦希琳娜•瑟拉菲莫娃（Vassilena Serafimaova）與法國鋼琴家托馬斯•恩科（Thomas Enhco）組成二重奏精彩演繹。

世界音樂Ｘ新南向國家交流



南非的帝祖•普拉提亞與國王合奏團（Dizu Plaatjies - Ibuyambo Musical Group臉書）

日本湯布院源流太鼓的「鼓藝入魂」，馬來西亞手集團與韓國共鳴打擊樂團的「鼓宴禾樂」，墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族（Marimba Nadaypa）的「塔可狂想」，南非帝祖•普拉提亞與國王合奏團（Dizu Plaatijies & Ibuyambo Percussion Ensemble）的「遷徙」，將讓觀眾飽覽多國試圖打破界線，融合傳統與創新的「世界之風」。

熱門前衛Ｘ荷蘭熟男組



荷蘭皮可沙打擊樂團（圖/Percossa臉書）

荷蘭皮可沙打擊樂團（Percossa）的全新製作「無懈可擊BAM!」，以及奧地利爵士鼓鼓手湯瑪斯•蘭（Thomas Lang）的「大叔的爵士搖滾」，技藝精湛、舞台魅力十足，眾多樂迷早已熱烈企盼。

第10屆TIPC自即日起至6月1日連續9天盛大展開，於台北、台中、台南、高雄四地上陣。更多詳情請前往官網查詢或購票去。