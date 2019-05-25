歐洲議會選舉　傳統政黨架構或將轉變

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 歐洲議會的選舉於23日展開，28國的國民將進行歷時4天的投票程序，所有國家不會同時投票，所以為了避免哪個地方的選舉意外影響到其他地區的投票結果，一直到當地時間週日(26日)晚上前，都不會有任何結果或票站調查的報導，也不可以做任何的落點分析。

根據以往慣例，似乎還是有些蛛絲馬跡可循，舉例來說，長期以來，歐洲議會幾乎都是由中間偏右的歐洲人民黨(EPP)和中間偏左的社會主義者和民主人士進步聯盟(S&D)掌握，兩黨聯合起來，可以獲得剛好過半的席次，而這一次，外界預估也不會有什麼太大的變化。

然而，由於小黨興起和極右派團結的原因，這次也有可能兩黨加起來的席次，可能會從剛好過半，變為剛好無法過半。如果這種狀況發生，將是歐洲議會歷史性的一刻，因為兩黨就不可能自己組成過半的聯盟，而必須尋求其他小黨的合作，才有可能推行決策。

除此之外，以往很難取得共識的右派民族主義政黨，這次卻很努力的進行協商，在義大利副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)的號召下，已經成功地團結了從保加利亞到芬蘭在內的12個極右派政黨，還吸收了極具影響力的法國國民聯盟(RN)和德國的德國另類選擇黨(AfD)。

如果成功整合，這些極右派政黨將會在議會中形成強大的力量。

一些關注特殊議題的小黨也期望在選舉中引起注意，這其中也包含關注全球氣候變遷的歐洲綠黨，以環境為核心的聲浪在德國最為強烈，而丹麥、瑞典等北歐國家雖然也很關心環境議題，但是外界懷疑，可能不會表現在選票上。