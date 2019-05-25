重大突破！ 「北美事務協調委員會」更名「台灣美國事務委員會」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵，外交部經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。

外交部昨(24)日也在英文推特po文宣布，「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」。中央社引述知情官員稱，「北美事務協調委員會」更名仍須經國內行政程序，待程序完成後，將舉行揭牌儀式。



外交部25日發布新聞稿表示，美國依據1979年《台灣關係法》規定，成立「美國在台協會」（American Institute in Taiwan，AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，我方相應於同（1979）年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。

此一名稱在當年有其特殊的時空背景，近期經我政府努力不懈，積極爭取我國處理對美國事務代表機構的名稱，更能切實反映實質業務及台美關係內涵，經台美雙方不斷協調及共同努力，終於就新名稱取得共識。

今（2019）年適逢《台灣關係法》立法40週年，我處理美國事務的代表機構獲該新名稱，象徵台美關係緊密，互信良好，意義非凡。



外交部指出，近年來台美雙邊關係穩健提升，雙方亦持續就區域和平及印太安全等議題進行更密切的合作。昨（24）日亞太局資深官員莫菲（Patrick Murphy）公開表示，中國對我太平洋邦交國採取的行為，將改變現狀並加深衝突發生的可能。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）亦曾於今年2月間在帛琉召開的「第19屆密克羅尼西亞元首高峰會」發表聲明，讚譽台灣為成功的民主故事、可信賴的夥伴，以及世界一股正向力量。外交部對美國政府官員的相關發言表達感謝。

另據《自由》報導，全稱為「台北駐美國經濟文化代表處（TECRO）」的駐美代表處，目前並無跟進正名「台灣」的規劃。