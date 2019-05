重大突破！ 「北美事務協調委員會」更名「台灣美國事務委員會」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵,外交部經與美方充分協調溝通,決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。

外交部昨(24)日也在英文推特po文宣布,「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」。中央社引述知情官員稱,「北美事務協調委員會」更名仍須經國內行政程序,待程序完成後,將舉行揭牌儀式。



外交部25日發布新聞稿表示,美國依據1979年《台灣關係法》規定,成立「美國在台協會」(American Institute in Taiwan,AIT),作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構,我方相應於同(1979)年設立「北美事務協調委員會」,作為AIT的對等機構。

此一名稱在當年有其特殊的時空背景,近期經我政府努力不懈,積極爭取我國處理對美國事務代表機構的名稱,更能切實反映實質業務及台美關係內涵,經台美雙方不斷協調及共同努力,終於就新名稱取得共識。

今(2019)年適逢《台灣關係法》立法40週年,我處理美國事務的代表機構獲該新名稱,象徵台美關係緊密,互信良好,意義非凡。



外交部指出,近年來台美雙邊關係穩健提升,雙方亦持續就區域和平及印太安全等議題進行更密切的合作。昨(24)日亞太局資深官員莫菲(Patrick Murphy)公開表示,中國對我太平洋邦交國採取的行為,將改變現狀並加深衝突發生的可能。

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)亦曾於今年2月間在帛琉召開的「第19屆密克羅尼西亞元首高峰會」發表聲明,讚譽台灣為成功的民主故事、可信賴的夥伴,以及世界一股正向力量。外交部對美國政府官員的相關發言表達感謝。

另據《自由》報導,全稱為「台北駐美國經濟文化代表處(TECRO)」的駐美代表處,目前並無跟進正名「台灣」的規劃。