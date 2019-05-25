台北國際電腦展率29國登場　微軟副總裁5/29來台開講

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台北國際電腦展分為五大主題將於28日四大展區登場，共吸引29國廠商參加，帶來最新科技趨勢潮流，活動更邀請到微軟全球副總裁發表演講。

今年台北國際電腦展由中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)、台北市電腦商業同業公會(TCA)聯手舉辦，將規劃五大主題，分別為人工智慧與物聯網 (AI & IoT)、5G、區塊鏈 （Blockchain）、創新與新創 （Innovations & Startups）、及電競與延展實境 (Gaming & XR )。

展覽將在台北世貿一館、台北南港展覽館1館、2館、台北國際會議中心，於28日至6月1日登場。更多詳情請前往官網查詢。

去年，台北國際電腦展共吸引來自168國的買主，人數突破4萬，前十大國際買主包含來自日本、中國、美國、南韓等國。

此次，展會共吸引1,685 家廠商參加，包含來自香港、英國、新加坡、巴西、丹麥、冰島、印度等共29國共襄盛舉。其中，可見ADATA 威剛、AMD 美商超微、ASRock 華擎、Asus 華碩、BenQ 明基、 CMC 中環集團、Delta 台達電等知名廠牌。

值得一提的是，微軟已連續17年參與COMPUTEX盛會，此次將由全球副總裁尼克．帕克（Nick Parker）出席Microsoft Keynote Forum，並發表「Intelligent Edge 構築創新、掌握契機」的專題演講，將於29日下午兩點台北國際會議中心（TICC）登場。

2019 Microsoft Keynote Forum主講人帕克在微軟主要負責裝置與物聯網夥伴合作關係。此外，微軟全球平台事業部副總裁蘿安．頌思（Roanne Sones），與微軟全球物聯網設備體驗銷售團隊副總裁羅德尼．克拉克（Rodney Clark）也將登台共同發表演說，分享微軟日益擴大的合作夥伴生態系如何運用微軟的平台與雲端的強大運算能力，持續推出智慧且具感知能力的邊緣裝置及創新解決方案。

中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水表示，此次微軟專題演講以智慧雲端與邊緣運算為軸，為全球與會者帶來無遠弗屆的科技視野，亦見證微軟與夥伴一同結合雲端無限制的運算能力與邊緣敏銳即時回應力，帶領產業邁向智慧無所不在的未來。



台北國際電腦展資訊（圖/Computex）